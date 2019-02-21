Struma Gemisinde 77 Yıl Önce Hayatını Kaybedenleri Anıyoruz"
15 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudi mültecileri taşıyan "Struma" gemisinin batırılmasının 77. yılında, Holokost'tan kaçmak isterken gemide hayatını kaybedenlerin üzüntüyle anıldığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudi mültecileri taşıyan "Struma" gemisinin batırılmasının 77. yılında, Holokost'tan kaçmak isterken gemide hayatını kaybedenlerin üzüntüyle anıldığını belirtti.
Aksoy, Struma'nın batırılmasının 77. yılında yapılan tören hakkındaki bir soruya verdiği yazılı yanıtta, İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler ve müttefiklerinin zulmünden kaçan Yahudi mültecileri taşıyan geminin, 24 Şubat 1942'de Karadeniz
'deki uluslararası sularda torpillenerek batırılması neticesinde 768 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.
Bu elim hadiseyi anmak amacıyla, 2015 yılından bu yana olduğu gibi, İstanbul
Valiliğinin ev sahipliğinde ve Türk Yahudi Toplumu'nun katkısıyla bugün bir tören düzenlendiğini aktaran Aksoy, "Holokost'tan kaçmak isterken 77 yıl önce Struma gemisinde hayatını kaybedenleri üzüntüyle anıyoruz." ifadesini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:34 Kaynak: AA
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Mazot ve Gübre Destek Ödemeleri Yarın Başlıyor
Bekaroğlu'dan Soylu'ya Çok Sert Sözler: Allah Belanı Versin Diyorum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Seçim Afişi Üzerinden Vurdu
Deniz Baykal, TBMM'de Yemin Ederken Eşi Gözyaşlarına Boğuldu