STSO Başkanı Eken 2020 yılını değerlendirdi - Son Dakika

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2020 yılını değerlendirdi.

Oda binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Eken, 2020 yılında yapılan çalışmaları anlattı, odanın yeni yıldaki projeleri hakkında bilgi verdi.

Sivas'ın en önemli konusunun Demirağ Organize Sanayi Bölgesi olduğunu söyleyen Eken, "Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapısı için 93 milyon lira 2021 yılı sonuna kadar gelince teşvikle birlikte yatırım patlaması yaşanacaktır." dedi.

Demirağ OSB'nin kararnamesinin bir an önce imzalanması ve altyapısının tamamlanması için herkesin seferber olması gerektiğini belirten Eken, şunları kaydetti:

"Kararname imzalandığında Sivas'taki 35 bin işsiz kardeşimiz var, en az 15-20 bininin işi orada hazır olacak. Ticaret ve Sanayi Odası olarak kapı kapı gezeceğiz. İllere, ülkelere gideceğiz, hemşehrilerimizi getirmeye çalışacağız. Ama elimiz dolu gideceğiz. Artık 'Sivas yatırım yapılan en cazip il' diyeceğiz. Biz Sivas'ın tamamının cazibe merkezi olmasını istiyoruz. Ama biz Demirağ'ın endüstriyel bölge değil, özel bölge teşvik kapsamına alınması, 6. bölge teşvik kapsamına alınması Sivas'ın tamamının da cazibe merkezine alınmasını istiyoruz."

Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren seferlerinin Ramazan Bayramı sonrası başlanmasının planlandığını, oda olarak 15 Mart'ta bir çalıştay yapacaklarını belirten Eken, "Hızlı tren çok önemli, bununla ilgili çalıştay planlıyoruz. Hızlı trenin gelmesiyle gitmesiyle alakalı eksiklerimizi tamamlamak için çalışmalarımızı başlattık." diye konuştu.