STSO Başkanı Eken, Demirağ OSB'deki çalışmaları inceledi - Son Dakika

STSO Başkanı Eken, Demirağ OSB'deki çalışmaları inceledi

07.12.2020 10:57
STSO Başkanı Eken, Demirağ OSB'deki çalışmaları inceledi, System.String[]

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) şantiye alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) şantiye alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, Eken ve yönetim kurulu üyeleri, yapımı devam eden Demirağ OSB'yi ziyaret etti.

Şantiye alanında ilgililerden bilgi alan Eken, Demirağ OSB'nin 814 hektar alanda 224 parselden oluştuğunu belirtti.

Demirağ OSB'nin 2021 sonuna kadar biteceğini aktaran Eken, "Şu an için iki büyük firmaya 600 milyonluk liralık yatırımın yapılacağı yer tahsisi gerçekleştirildi. Altyapı ödeneğinin bir an önce gönderilip 2021 sonuna kadar da biteceğini Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi şurasında açıkladı." ifadelerini kullandı.

Demirağ OSB'nin tamamlanmasıyla kentte işsizliğin biteceğini savunan Eken, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizden itibaren tek savunduğumuz şey vardı. Sivas'ın teşvik kapsamında yerinin değişmesi. ve yine buna yönelik Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğumuz taleple Sivas'ın en özel teşvik kapsamına alınacağı müjdesini vermişti. İnşallah, 2021'de kararnamesi imzalanmış, altyapısı 2021 sonunda bitmiş ve yatırımcıların geldiği bir Demirağ'la işsizliği bitireceğiz. 30-35 bin kadar işsiz kardeşimizin bu tür yatırımlar geldiğinde ancak işsizliği biter. "

Organize Sanayi Bölgesi, Ticaret, Sivas, OSB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel STSO Başkanı Eken, Demirağ OSB'deki çalışmaları inceledi - Son Dakika


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