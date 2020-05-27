STSO Başkanı Eken'den Selçuk Bayraktar'a davet - Son Dakika

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı, Sivas'a yatırım yapmaya davet etti.



Eken, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas'ın ikinci organize sanayi bölgesi olacak Demirağ OSB'nin özel teşvik kapsamına alınmasını beklediklerini belirtti.

Demirağ OSB içinde her parselde demiryolu ağı olacağını ve lojistik köy içerisinde bulunacağını aktaran Eken, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı özel teşviklerden faydalanan bir cazibe merkezi olacak. Sivas TSO olarak yatırımcıları altyapı çalışmaları devam eden Demirağ OSB'ye yatırım yapmaya davet etmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dönemde birçok ülkenin dikkatini çeken milli ve yerli üretim olan S/İHA'nın mimarı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı çalışmaların Türkiye için gurur kaynağı olduğuna dikkati çeken Eken, şunları kaydetti:

"İnsansız hava araçları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için önemli bir görev yapıyor. Geçmişte milyonlarca dolar harcanarak kiralanan, satın alınan ancak istenilen düzeyde kullanamadığımız İHA'lar artık tamamen yerli üretiliyor. Ordumuzun yürüttüğü önemli operasyonlarda sergilediği başarılar ile de tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Bu vesile ile ülkemizi uluslararası arenada gururla temsil eden ve bir çok devletin yapamadığı sistemleri yerli ve milli olarak üreten Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyor ve bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Türkiye'de uçak denilince ilk akla gelen isim Nuri Demirağ'dır. Bu nedenle milli gururumuz olan S/İHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ı, Demirağ OSB'ye yatırım yapmak için davet ediyoruz. Sivas TSO olarak bu konuda elimizden gelen tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Demiryolu yapımında ve uçak üretiminde ülkemizin yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Nuri Demirağ'ın adının yaşatılacağı OSB'de milli S/İHA'nın üretilmesi ayrı bir anlam katacaktır."