STSO Başkanı Eken: Sivas'ta işsizliği önlemek için Demirağ OSB'ye teşvik verilmeli

SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, işsizliğin azaltılmasına katkı sağlayacağına inandıkları yeni kurulan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin teşvik kapsamına alınmasıyla ilgili kararnamenin imzalanmasını beklediklerini söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, videokonferansla TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey toplantısına katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Konsey üyelerinin katıldığı toplantıda beklenti ve taleplerini aktaran STSO Başkanı Mustafa Eken, Sivas'ın en önemli beklentisinin teşvik kararnamesi olduğunun altını çizdi.