STSO Başkanı Eken: "Sivas'tan gönderilen 4 proje de onaylanmamış"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, meclis toplantısında yaptığı açıklamada Sivas'tan gönderilen 4 projenin onaylanmadığını, dördünün de reddedildiğini söyledi.

STSO Temmuz-Ağustos ayı Birleştirilmiş Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Haziran ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Yönetim Kurulu çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

"Bütün Sivas'ı ilgilendiriyor"

STSO Başkanı Mustafa Eken burada yaptığı açıklamada, "Gerçekten zor bir iş yaptık. Mart ayında bir araya geldik. Ağustos ayında bunun toplantısını yaptık. Stratejik plan 132 adet var. Bunların da hazırlanması için bir çalışma yapıldı ve bunların da önerilerinde yazılması gerekiyordu. Tabiri caizse ödev var, burada ödevi çıkardık. Bu ödevi başta Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız olmak üzere ilçelerimize, kaymakamlıklarımıza, belediyelerimize, Sivas'taki ilgili paydaşlarımıza, illerdeki ilgili paydaşlarımıza, milletvekillerimize, çevre odalarımıza tek tek bu kitap dağıtılıyor. Tren geldikten sonra hata kabul etmez. İnsanlar artık bunu benimsemişken, çalışmalar yaparken, kurumların buna duyarsız kalması mümkün değil. Bu sadece Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızı ilgilendirmiyor. Bütün Sivas'ı ilgilendiriyor. Sivas'a her anlamda yüz binlerce insan gelecek. Göç veren değil göç alan bir il olmamız gerekiyor" dedi.

"Dördüne de ret vermişler"

Başkan Eken, "Sivas'tan gönderilen 4 proje de onaylanmamış. Bu durum bizi üzdü. Sivas olarak Türkiye'ye örnek bir proje yapacaktık. Binamızı eğitim yuvası yapacak, yatırımcılarımıza, melek yatırımcı bulacak ve bunlara eğitimler verecektik. Bazı arkadaşlar diyor burada Sivas Ticaret ve Sanayi Odası farklı şeyler yapsın, vizyoner şeyler yapsın diye. Vizyoner bir projeyi yapacaktık. Oran Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezleri kapsamında yazılan bir projeydi. Sivas'tan 4 proje gönderildi. Ancak hiçbirine onay verilmemiş, dördüne de ret vermişler. Tabi binamız yıkıldı, ruhsatı Anıtlar Kurulundan onayı aldık. Ruhsat şu an çıkmak üzere. 8. ay sonunda 9. ayda inşaat başlamış olsun ki kabasını bitirelim. Fikirlerin hepsine açığız. Sivas'ın malı, hakkıyla helaliyle güzel bir projeyi Sivas'a kazandıralım" ifadelerini kullandı. - SİVAS