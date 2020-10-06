STSO'da telekonferansla TOBB İstişare ve Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, telekonferans yöntemiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, Eken tarafından Sivas ve iş dünyasının sorunlarının iletildiği, Bakan Varank'tan, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapısının hızla tamamlanabilmesi için gerekli ödeneğin tamamının gönderilmesinin talep edildiği belirtildi.

Sivas 1. OSB'de yer kalmadığının da Varank'a iletildiğinin belirtildiği açıklamada, Eken'in Varank'a şunları aktardığı kaydedildi:

"OSB'de 5-6 parselimiz kaldı. Sivas'ta işsiz sayımız 40-50 bin civarında. Demirağ OSB'nin 2018 yılında yapılmış alt yapı ihalesi 2020 yılı sonunda bitmesi lazımdı. 2020 yılı sonunda bitmesi için de bütçe lazım. Şu ana kadar 94 milyon lira altyapı bedelinin sadece 4 milyon lirası gönderilmiş. Bu altyapının bitmesi lazım. Yatırımcılarımız var, 5-10 bin kişi istihdam sağlayacak. Hazırda bir yıldır bekletiyoruz ama onları tabiri caizse oyalıyoruz. Altyapı biter, kararname imzalanırsa şehrimizde işsizlik bitecek ve Sivas hak ettiği yere gelecek."