Son Dakika Haberleri: STSO'dan 40 bin liralık kırtasiye yardımı
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STSO'dan 40 bin liralık kırtasiye yardımı

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) işbirliğiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler için 40 bin liralık kırtasiye yardımı yapıldı.

STSO'dan 40 bin liralık kırtasiye yardımı, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) işbirliğiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler için 40 bin liralık kırtasiye yardımı yapıldı.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın konferans salonunda düzenlenen programa STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, okul müdürleri ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Eken, programda yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinden itibaren ihtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli yardımlarda bulunduklarını belirtti. Eken, bu tür organizasyonları önemsediklerini ifade ederek, "İş dünyası olarak, Sivas sanayicisi ve tüccarı olarak TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun desteği ile 40 bin liralık hediye çeklerimizi Milli Eğitim Müdürümüze teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Savaşçı ise gösterdiği hassasiyetten dolayı Eken ve emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Sivas Ticaret ve Sanayi Odası eğitimde her zaman bize destek veren, her türlü ihtiyacımızda bir telefon kadar bize yakın olan bir kurum. Ticaret Odası Başkanımız aynı zamanda bizim ağabeyimiz. Organize Sanayi Bölgesine büyük bir okul yapıyoruz, fabrika gibi çalışacak inşallah. Sayın valimiz de bu konuda çok hassas. Bizim bu sene en öncelikli işlerimizden birisi meslek liseleri olacak. Bu anlamda ciddi yatırım ve yaptırımlarımız olacak. Sayın valimiz bu hafta için orası ile ilgili Ankara'da gerekli görüşmeleri yaptı ve çok güzel haberler getirdi. Geçen sene yaklaşık 170 öğrenci 9'uncu sınıfa kaydolurken, bu sene ise 400'den fazla öğrenci kaydoldu. Meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu hediye çeklerini alıp çocuklara hediye olarak takdim edeceklerinden şüphem yok."

Konuşmaların ardından Eken, temsili hediye çekini Savaşçı'ya takdim etti.

Türkiye, Savaşçı, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:46 Kaynak: AA
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