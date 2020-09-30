STSO'dan açıklama: Siyaset üstü bir kurumuz - Son Dakika

STSO'dan açıklama: Siyaset üstü bir kurumuz

SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu, kendilerine yönelik son günlerde yapılan eleştirilerle ilgili açıklama yayımladı.

STSO'dan açıklama: Siyaset üstü bir kurumuz, System.String[]

SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu, kendilerine yönelik son günlerde yapılan eleştirilerle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, "Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının ilk önceliği üyelerinin haklarını korumak, diğeri de Sivas'ın kalkınması hususunda yatırımları talep etmek ve takibini yaparak gündem oluşturmaktır" denildi.

STSO Yönetim Kurulu, son dönemde kentin ekonomisini geliştirme adına yaptıkları talep ve isteklerle ilgili girişimleri konusunda oluşan olumsuz görüşler üzerine yazılı açıklama yaptı. Yönetim kurulu adına yapılan açıklamada odanın siyaset üstü bir kurum olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Odamızın görevlerinin başında, ilimiz ekonomisine dair konuları talep ve takip etmesi gelmektedir. Bu çabamıza yönelik olumlu ve olumsuz beyanatta bulunan kurum ve kişilere odamız yönetim kurulu cevabıdır: Kurulduğumuz 1901 yılından bu tarihe ticaret ve sanayinin çatı kuruluşu olmakla beraber, kente dair sosyal ve ekonomik politikalarda yön gösterici tavrımızı o günden bugüne hiç bırakmadık. Kurumumuzu siyaset ve diğer yapılardan ayrı tutarak bu yolumuza devam ediyoruz. Önce ülke, sonra şehir menfaatlerini gözeterek doğru tezlerin yanında, aksi durumda ise aklıselim çerçevesinde, uygun platformlarda düşüncelerimizi beyan ediyoruz. Bunları dile getirirken görüşlerimizi, bilimsel ve istatistiksel karşılaştırma temeli üzerinden yapıyoruz. Üyelerimizden aldığımız sorunları talepleri, ilgili makamlara iletmek asli görevimizdir. Aksi halde varlık sebebimiz ortadan kalkacaktır. Üyelerimizin tercihlerinin direk sandığa yansıdığı, şeffaf bir kurumuz. Tüm temsilcilerin seçilme sebebi sadece cemiyet hayatına katkıda bulunmaktır. Bu vazife esnasında maddi en ufak bir beklenti içerisinde bulunmamakla beraber, meclis üyelerimizin temsilde ikbal çabası yoktur. Şehir menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyen, sorunları dile getiremeyen, vazifelerini başka kurum ve kuruluşlara devreden hiçbir yönetim ve meclis üyesi kalıcı olamamıştır. Bu anlamda örnek bir kurum olmaya devam ediyoruz. Tüm yatırımlarını doğduğu, doyduğu topraklara yapan tüm üyelerimiz, bu şehrin gerçek hamisidir. İlimiz kan kaybettiğinde, göç ve işsizlik rakamları yada mecliste temsil sayımızın azaldığı açıklandığında, en çok geleceğini bu şehirde arayanlarla birlikte, bizlerin canı yandığı unutulmamalıdır. Siyasi bir ayrım yapmadan, tüm seçilmiş temsilcilerimizden sorunlarımızın çözümünde yardım beklemek şehrimiz adına beklentimizdir."

'TEŞVİK SİSTEMİNDEKİ İYİLEŞME SİVAS İÇİN BİR GEREKLİLİKTİR'Teşvik sisteminin lehe değişmesi durumunda, en çabuk emek yoğun sektörlerde etkisini göstermesinin beklendiği belirtilen açıklama şöyle devam etti: "Bunlar tekstil ve büyük ölçekli makine sanayi yatımlarıdır. Ana girdi kalemi insan gücü ve enerji olan bu sektörler için, bölgeler arasındaki avantaj ve dezavantajlar yatırımın yönünü ve zamanını etkilemektedir. Bu tespitler sübjektif olarak tarafımızdan yapılmamış olup tamamı ile sanayicilerimizden, yatırım yapmayı düşünen kurumlardan gelen taleplerdir. Teşvik sistemindeki iyileşme ile birlikte altyapı yatırımı tamamlanmış bir DEMİRAĞ OSB ilimizin sanayileşmedeki yönünü de çizecektir. Bu noktadan sonra potansiyel yatırımcıları bulmak, anlatmak, davet etmek başta Odamız olmak üzere tüm ülke ve dünyada yerleşik hemşehrilerimiz için başta bir sorumluluktur ve doğduğu topraklara ödevidir. Tüm hemşehrilerimizin, iş dünyamızın, siyasilerimizin, mülki idare kurumlarının beraber çalışması her zaman olduğu gibi ana gayemizdir. Hiçbir iyi politika ve sonuç tek başına elde edilemeyeceği gibi başarısızlıkta tek başına kaldırılması gereken bir yük değildir. Kurumların yada kişilerin tek başına ünvan yada paye kazanmasından ziyade, ilimizin topyekün kazanım sağladığı her durum bizler için yeğdir."

'BEYANAT VE TALEPLERİMİZİN HİÇBİRİ ŞOV AMAÇLI DEĞİLDİR'STSO'nun şehrin çözüm bekleyen sorunlarını, iş insanları ve yatırımcıların beklenti ve taleplerini gündeme getirmelerinin doğal görevi olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Taleplerimiz tamamen kamuoyunda yer etmiş konular olmakla beraber, hiçbir zaman ülke ve şehir menfaatlerine ters düşen bir hüviyetle yapılmamıştır. İlimizin benzer durumdaki illerle mukayese etmek, istatistik bilimi dahilinde herkesin yapabileceği bir konudur. Sivas bugüne kadar sağlık, eğitim, barınma, ulaşım, güvenlik alanında yapılan yatırımlarla kalburüstü yaşanabilen bir il haline gelmiştir, bundan sonrası içinse doğru politikalarla yatırım çekebilir bir il haline getirmek herkesin görevidir. İlimizin; kamu kaynaklarının israfı söz konusu olmadan, hükümetimiz tarafından sunulan imkanlara, tok davranacak, şirin görünecek imkanı ve zamanı yoktur. İstihdam gayesiyle çabalayan yer arayan, bir yatırımcı için, bir senenin, bir ayın hatta bir günün çok önemi olduğu bir yerde, devletimizin en üst merci tarafından onay bulmuş talep, takip ve dileklerimize, olumlu eleştiri yapanlara teşekkür ederken, olumsuz eleştiri yapanların daha anlayışla yaklaşacağını umut ediyoruz. Her durum ve vaziyette bu şehri seven herkes gibi bu yönde çabalarımızın devam edeceğini kamuoyuna duyururuz. Çabalarımızın devam edeceğini, ilimiz menfaatleri için konuşmamız gereken yerde konuşmaya, takip etmemiz gereken her yerde de takip etmeye devam edeceğiz."


STSO'dan açıklama: Siyaset üstü bir kurumuz

Yönetim Kurulu, Ticaret, Siyaset, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi STSO'dan açıklama: Siyaset üstü bir kurumuz - Son Dakika Ekonomi

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