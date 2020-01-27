STSO'dan depremzedelere yardım seferberliği - Son Dakika
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STSO'dan depremzedelere yardım seferberliği

25 dakika önce

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesine bir kamyon dolusu yardım malzemesi gönderildi.

STSO'dan depremzedelere yardım seferberliği, System.String[]

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesine bir kamyon dolusu yardım malzemesi gönderildi.


SSTO tarafından başlatılan kampanya kapsamında iki günde toplanan bir kamyon dolusu gıda, giyim, battaniye ve ısıtıcıdan oluşan yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi. STSO Başkan Yardımcısı Fuat Özgür Çalapkulu, deprem bölgesindeki vatandaşların acil ihtiyaçları için çok sayıda gıda, ve battaniye toplandığını söyledi. Çalapkulu, "Geçtiğimiz cuma günü Elazığ Sivrice merkezinde yaşanmış olan depremden dolayı hayatını kaybeden değerli kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olanlara da en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmasını temenni ederek dua ediyorum. Bizde Siirt Ticaret Sanayi Odası olarak Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu'nun talimatlarıyla yardım kampanyası başlattık. Buradaki insanlarımızın yaşamış oldukları acıyı yüreğimizde hissederek bir nebze de olsa o acılara merhem olabilmek adına başlatmış olduğumuz kampanyaya ciddi bir katkı destek yağdı iki günde. Bu destekten dolayı kıymetli hemşehrilerimize çok şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - SİİRT

Deprem, Elazığ, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:24 Kaynak: İHA
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