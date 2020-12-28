STSO'dan eğitime tablet bilgisayar desteği - Son Dakika

STSO'dan eğitime tablet bilgisayar desteği

28.12.2020 10:50
STSO'dan eğitime tablet bilgisayar desteği, System.String[]

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan eğitime destek kampanyası kapsamında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası da (STSO) salgın sürecinde uzaktan eğitim imkanlarına erişim zorluğu yaşayan öğrencilere tablet bilgisayar temin etti.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan eğitime destek kampanyası kapsamında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası da (STSO) salgın sürecinde uzaktan eğitim imkanlarına erişim zorluğu yaşayan öğrencilere tablet bilgisayar temin etti.

TOBB'un öncülük ettiği eğitime destek kapsamında 365 Oda/Borsa tarafından Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla 30 bin klavyeli tablet ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor. Bu kapsamda STSO da salgın sürecinde uzaktan eğitim imkanlarına erişim zorluğu yaşayan öğrencilere destek olmak için tablet bilgisayar desteği sağladı. STSO Başkanı Mustafa Eken, Yönetim Kurulu Üyeleri Şener İpek ve Güngör Güler ile Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'yı ziyaret ederek 55 adet EBA uyumlu tablet bilgisayarı teslim etti. Tablet bilgisayarların Sivaslı öğrencilere hayırlı uğurlu olmasını dileyen STSO Başkanı Mustafa Eken, TOBB ve STSO'nun her zaman eğitime destek verdiğini ve bu konuda önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Devletin bu konuda gereken çalışmaları yaptığının altını çizen Başkan Eken, STSO olarak da Sivas'ta eğitimle ilgili gerçekleştirilen çalışmalara katkı sağlamaya gayret gösterdiklerini belirterek "Milli Eğitim Müdürümüz ve Valimiz ile birlikte eğitim konularıyla ilgili üzerimize ne düşüyor ise bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bugün 55 bilgisayarımızı sayın müdürümüze teslim ediyoruz. İnşallah bu tabletlerimiz de ihtiyaç sahibi öğrencilerimize gidecek ve onlar da eğitimlerini bizlerin ufak da olsa bu katkılarıyla devam ettirmiş olacaklar" dedi.

TOBB ve STSO'ya eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise tablet bilgisayarların Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kriterler doğrultusunda ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını belirtti. Savaşçı, "Başkanımız ve yönetim kurulu, eğitim anlamında ne zaman ihtiyacımız olur ise bizim en büyük paydaşlarımızdandır. Malumunuz bu salgın döneminden sonra uzaktan eğitime geçildi ve bu süreçte öğrencilerimizin özellikle tablet ve bilgisayara ihtiyaçları vardı. Bu anlamda sağladıkları destekten dolayı Başkanımıza, Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza ve Kaymakamlıklarımıza teşekkür ediyoruz. Ciddi anlamda bir tablet dağıtımı oldu. Tüm Türkiye'de olduğu gibi bugün de bize gelerek geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alabilmeleri için takdim edilen bu hediyeler için öğretmen ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.


STSO'dan eğitime tablet bilgisayar desteği
STSO'dan eğitime tablet bilgisayar desteği
STSO'dan eğitime tablet bilgisayar desteği

Türkiye, Tablet, Milli, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel STSO'dan eğitime tablet bilgisayar desteği - Son Dakika


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