STSO'dan Sivasspor'a destek çağrısı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, TFF Süper Lig'de 12. Haftayı geride bırakırken aldığı 7 galibiyet 3 beraberlikle 24 puan toplayarak ligin zirvesinde yer alan Sivasspor'a destek çağrısı yaptı.



Sivas TSO binasına 'Sivasspor'umuza Başarılar Dileriz' yazılı dev Sivasspor bayrağı asıldığına dikkat çeken Eken, "Şehrimizin en önemli markası Sivasspor'dur. Biz takımımızın her zaman yanındayız. Özellikle cefakar ve vefalı taraftarlarımızın deplasmanlara gitmesinde ciddi destek sağlıyoruz. Dün Kayseri'de oynanan zorlu maç içinde taraftarlarımıza ulaşım desteği sağladık. Bizlerde yönetim kurulumuz ve meclis üyelerimizle her maçta tribündeki yerimizi alıyoruz. Sivasspor'umuz ligin en güzel futbolunu oynayan, taraflı tarafsız her kesimin takdiri kazanmaktadır. Elde ettiği 7 galibiyet, 3 beraberlikle 24 puan topladı ve iki haftadır ligin zirvesinde bulunuyor. Temennimiz ligin sonunu da zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaşmamızdır" dedi.



Şampiyonluk yolunda şehrin kenetlenerek Sivasspor'un yanında yer alması gerektiğini dile getiren Eken, şunları kaydetti, "Bu süreçte en önemli şey her maçta stadyumu doldurmamız ve şehri bayram yerine çevirmemizdir. Takımımızı oynayacağı maçlarda yalnız bırakmamalıyız. Esnaf ve tüccarlarımız iş yerlerini evlerinin balkonlarını Sivasspor bayraklarıyla süslemeli. İnanır ve takımımızın yanında yer alırsak şampiyonluğa ulaşmamız için başka bir engel yok. Bu vesile ile tüm Oda üyelerimize çağrımız şudur; "İş yerlerimizi ve evlerimizi Sivasspor bayraklarıyla donatarak takımıza destek verelim. Cumartesi günü sahamızda Kasımpaşa ile oynayacağımız maça çalışanlarımızı, komşularımızı ve arkadaşlarımızı davet ederek stadyumu dolduralım. Biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Şampiyonluğu daha önce kaçıran bir takım olarak bu sezonda inanalım ve mutlu sona hep birlikte ulaşalım. Sivasspor Kulübümüzün Başkanı Mecnun Otyakmaz'a, yönetime, Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ve teknik heyeti ile futbolcularımıza yaşattıkları mutluluklar nedeniyle teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS