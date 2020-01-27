STSO'dan Sivasspor için yeni otobüs kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Spor STSO'dan Sivasspor için yeni otobüs kampanyası - Son Dakika Spor

STSO'dan Sivasspor için yeni otobüs kampanyası

7 saat önce

Sivas Valiliği'nde düzenlenen Spor Güvenliği ve Sivasspor'a destek toplantısında katılan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, oda olarak her zaman Sivasspor'un yanında olduklarını söyledi.

STSO'dan Sivasspor için yeni otobüs kampanyası, System.String[]

Sivas Valiliği'nde düzenlenen Spor Güvenliği ve Sivasspor'a destek toplantısında katılan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, oda olarak her zaman Sivasspor'un yanında olduklarını söyledi. Taraftar gruplarına ve Sivasspor'a destek olan odaların başında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın bulunduğuna dikkat çeken Eken, "Deplasmanlara otobüs desteklerimiz devam edecek. Bunlar dışında yapmamız gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Sivasspor'un şu an kullandığı takım otobüsünün geçmişte STSO tarafından alındığını ve artık yeni bir otobüs alınması gerektiğini dile getiren Eken, "Biz, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimizin en önemli markası olan Sivassporumuza destek vermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda mevcut otobüs eskidiği için yeni otobüs almak için kampanya başlatacağız. Bu kampanyaya iş insanlarımız, esnaflarımız, tüccarlarımız destek verecek. Sivassporumuz için elimizi taşın altına koymayı sürdüreceğiz. Kampanyanın detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Başta Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımızın da desteklerini alarak, esnaf arkadaşlarımızla birlikte takımımıza yeni bir otobüs alacağız" diye konuştu.

Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:16 
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