Stso'dan Yatırımcıya Destek
47 dakika önce
STSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 8 olan panel çit fabrikasının 9'uncusu Sivas'a kurulacak.
STSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye
'de 8 olan panel çit fabrikasının 9'uncusu Sivas
'a kurulacak.
Eken, iş adamı Muhammed Koç
'u Sivas'a yapacağı bu önemli yatırımdan dolayı kutladı.
"Türkiye'de 8 olan panel çit fabrikası için Sivas OSB
'de yer tahsis ediyoruz. İlk etapta 20 kişi çalıştırılacak fabrika tamamlandığında 50 kişiye istihdam sağlayacak. 2,5 milyon lira yatırım değerindeki fabrika, iç pazara üretim ve Orta Doğu
'ya ihracat gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun. Sivas'ımıza yeni fabrikalar kazandırmaya devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:25 Kaynak: AA
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