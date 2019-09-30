Son Dakika Haberleri: STSO'dan "Yurtdışı Pazar Hibe ve Destek Programı"na ilişkin bilgilendirme
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STSO'dan "Yurtdışı Pazar Hibe ve Destek Programı"na ilişkin bilgilendirme

1 saat önce

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından "Yurtdışı Pazar Hibe ve Destek Programı" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

STSO'dan

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından "Yurtdışı Pazar Hibe ve Destek Programı" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

STSO Başkanı Güven Kuzu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğiyle, "Yurtdışı Pazar Hibe ve Destek Programı"nın başlatıldığını belirtti.


Destek programının, yurt dışına açılmak isteyen üyeler için önemli bir fırsat içerdiğini, ihracat yapmak ve yurt dışı pazarını büyütmek isteyen firmalara 300 bin liraya kadar destek verileceğini ifade eden Kuzu, şunları kaydetti:

"Destek oranı, personel gideri hariç olmak üzere yüzde 70'i geri ödemesiz, yüzde 30'u geri ödemeli olarak uygulanacaktır. Programdan ilk kez yurt dışına açılacak KOBİ'lerimizin yanı sıra, yurt dışı pazar payını artırmak isteyen KOBİ'ler de faydalanabilecektir. Program kapsamında personel, yazılım, donanım, tanıtım, yurt dışı fuar ve seyahat, test analiz ve belgelendirme, hizmet alımı başlıklı 6 harcama kaleminde gidere destek verilecektir."

Kuzu, programın kapsamıyla ilgili 2 Ekim'de saat 14.00'te STSO'nun toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı yapılacağını aktardı.

Siirt, Kuzu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:18 Kaynak: AA
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