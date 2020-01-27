STSO, lider Sivasspor için otobüs kampanyası başlatıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor STSO, lider Sivasspor için otobüs kampanyası başlatıyor - Son Dakika Spor

STSO, lider Sivasspor için otobüs kampanyası başlatıyor

6 saat önce

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'a yeni otobüs alınması için kampanya başlatacaklarını belirtti.

STSO, lider Sivasspor için otobüs kampanyası başlatıyor, System.String[]

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'a yeni otobüs alınması için kampanya başlatacaklarını belirtti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliğinde düzenlenen Spor Güvenliği ve Sivasspor'a destek toplantısında konuşan Eken, STSO olarak her zaman Sivasspor'un ve taraftarların yanında bulunduklarını ifade etti.

Taraftar gruplarına ve Sivasspor'a destek olan odaların başında geldiklerine dikkati çeken Eken, "Deplasmanlara otobüs desteklerimiz devam edecek. Bunun dışında yapmamız gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivasspor A Takımı'nın kullandığı mevcut otobüsün geçmişte STSO tarafından alındığını ve artık yeni bir otobüs alınması gerektiğini dile getiren Eken, şunları kaydetti:

"Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimizin en önemli markası olan Sivassporumuza destek vermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda mevcut otobüs eskidiğinden yeni otobüs almak için kampanya başlatacağız. Bu kampanyaya iş adamlarımız, esnafımız, tüccarımız destek verecek. Sivassporumuz için elimizi taşın altına koymayı sürdüreceğiz. Kampanyanın detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Başta Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımızın da desteklerini alarak, esnaf arkadaşlarımızla birlikte takımımıza yeni bir otobüs alacağız."

Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:56 Kaynak: AA
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