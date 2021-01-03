STSO'nun eski hizmet binasının yıkımına başlandı - Son Dakika

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) Bankalar Caddesi'nde bulunan eski hizmet binasının yıkımına başlandı.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda başkanı Mustafa Eken ve yönetim kurulu üyeleri, yıkımı gerçekleştiren firma yetkililerinden bilgi aldı.

Yıkım çalışmalarını bölgedeki esnafı düşünerek tatil gününde başlattıklarını belirten Eken, "1950'li yıllarda yapılmış olan ve bugünkü şartlar altında artık işlevini kaybeden binamız tabiri caizse çürük bir bina haline dönüştü. Yaklaşık 10 yıldır boş ve yönetim kurulu ve meclis üyelerimizle yaptığımız istişare sonucunda bu binanın yıkılıp yerine Sivas'ımıza, işletmelerimize daha iyi hizmet verecek bir bina yapılması kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Eken, yıkılacak binanın arka tarafında yer alan 79 metrekarelik arsayı da satın aldıklarını aktararak, söz konusu arsayı içine alacak şekilde kente güzel bir bina kazandıracaklarını kaydetti.

Bölgede Anıtlar Kurulu tarafından koruma kararı alındığına dikkat çeken Eken, "Bu bölgede Taşhan'ın bulunmasından dolayı Anıtlar Kurulu koruma altına almış. Hem belediyemize hem de Anıtlar Kurulumuza bununla ilgili dilekçelerimizi verdik. Bu bölgenin koruma sınırı içerisinden çıkarılıp belediye sınırları içerisinde kalarak binamızın hızlı bitmesi için önümüzün açılmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.