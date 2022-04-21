STSO Şarkışla'da istişare toplantısı düzenledi - Son Dakika
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STSO Şarkışla'da istişare toplantısı düzenledi

21.04.2022 09:42
STSO Şarkışla'da istişare toplantısı düzenledi

Sivas Ticaret Sanayi Odası (STSO) Şarkışla ilçesinde istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Sivas Ticaret Sanayi Odası (STSO) Şarkışla ilçesinde istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Öğretmenevinde düzenlenen programa, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, STSO Başkanı Mustafa Eken, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım, meclis ve yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda esnaf katıldı.

Odanın faaliyetleri hakkında bilgi veren Eken, Sivas ve ilçelerinde yapılan ve yapılacak çalışmaları anlattı.

Şarkışla ilçesinde güzel bir dayanışmanın, birlik ve beraberliğin olduğunu belirten Eken, Şarkışla Organize Sanayi Bölgesi'nin sorunlarına değinerek kısa süre içerisinde el birliğiyle sorunların atlatılacağını söyledi.

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Ahmet Turgay Oğuz, Şarkışla, Ticaret, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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