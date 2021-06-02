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STSO sigortacıların yanında - Son Dakika

STSO sigortacıların yanında

02.06.2021 15:30
STSO sigortacıların yanında, System.String[]

STSO pandemi sürecinde zor günler yaşayan sigortacıların yanında olarak kısıtlama sürecinde sorunlar yaşayan sigortacılara özel izin alıp işyerlerinin açılmasını sağladıSivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 31 Mayıs - 6 Haziran Sigorta Haftası...

STSO pandemi sürecinde zor günler yaşayan sigortacıların yanında olarak kısıtlama sürecinde sorunlar yaşayan sigortacılara özel izin alıp işyerlerinin açılmasını sağladı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 31 Mayıs - 6 Haziran Sigorta Haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu. Başkan Eken "STSO olarak Finansal Hizmetler Meslek komitemizin çalışmaları kapsamında ilimizde faaliyette bulunan tüm sigorta acenteleri ile geçen yıllarda toplantı ve toplu iftar yemeği gibi organizasyonlarla bir araya gelerek sigorta sektörünün sorunlarını dinleyerek çözümler noktasında istişarelerde bulunmuştuk. Fakat içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde üyelerimizi ziyaret ederek sektörel talep ve beklentilerini dinledik. Çözüm üretmeye çalıştık. Bu süreçte sokağa çıkma yasağında sorun yaşayan sigortacılarımıza özel izin alarak işyerlerinin açılmasını sağladık. Odamızın kapıları tüm üyelerimize olduğu gibi sigortacılık sektöründeki herkese sonuna kadar açıktır" dedi.

Sigorta zorunlu ihtiyaç haline geldi

Başkan Mustafa Eken, risklerin giderek arttığı dünyada sigortanın zorunlu bir ihtiyaç haline geldiğini belirterek, "Bulunduğumuz yıl içerisinde yaşanan deprem, sel ve benzeri doğal afetler, işyeri yangınları ve pandemi süreci ile yaşanan ekonomik daralmalar alışıla gelen sigortalar haricinde; iş durması, ticari kazanç kaybı, alacak sigortası gibi teminatları içeren poliçelerin daha da yaygınlaşması ve hatta bu konularla ilgili bazı yeni zorunlu sigortalar oluşturulması gerektiği gibi durumlar ortaya çıktığı bir gerçektir. Risklerin giderek arttığı dünyamızda, sigorta artık zorunlu bir ihtiyaç durumuna gelmiştir. Ticari ve güncel hayattaki çeşitli risklere karşı sigorta yaptırma oranları ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde de önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesi, toplumda sigorta bilincinin artırılması, sigortacı ve sigortalı arasındaki güvenin daha da yükseltilmesi son derece önemli bir konu olup, STSO olarak sigortacılık sektörüne katkı ve destek anlamında her zaman tüm imkanlarımızı kullanmaya hazırız. Şehrimizde sigortacılık faaliyetini gösteren tüm üyelerimizin ve vatandaşlarımızın Sigorta Haftasını kutlarım" şeklinde konuştu. - SİVAS

STSO sigortacıların yanında

Ticaret, Sigorta, Haziran, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi STSO sigortacıların yanında - Son Dakika Ekonomi


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