STSO Suşehri'nde istişare toplantısı düzenledi - Son Dakika
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STSO Suşehri'nde istişare toplantısı düzenledi

18.04.2022 16:16
STSO Suşehri'nde istişare toplantısı düzenledi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Suşehri ilçesinde istişare toplantısı düzenlendi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Suşehri ilçesinde istişare toplantısı düzenlendi.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, istişare toplantısına, STSO Başkanı Mustafa Eken, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım, meclis ve yönetim kurulu üyeleriyle ilçede bulunan iş insanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eken, istişare toplantıları ile ilçelerdeki üyelerin sorunlarına çözüm ürettiklerini belirtti.

STSO'nun büyük bir aile olduğunu aktaran Eken, "Birlik ve beraberliğimizi hem ilimizde hem ilçelerimizde tüm Türkiye'ye gösteriyoruz. Biz büyük bir aileyiz, STSO sizlerle beraber güçlü." ifadelerini kullandı.

Eken, Suşehri'nde üyelerin OSB ile ilgili beklentisi olduğunu vurgulayarak, "Suşehri OSB istiyor, burada da sizler yaptığınız konuşmalarda bunu ifade ettiniz. Bu talebinizi de diğer taleplerinizi de gerekli yerlere bildireceğim." açıklamasında bulundu.

4 yıl önce verdiği sözleri yerine getirdiklerini belirten Eken, şunları kaydetti:

"Karşınıza o günkü ekibimle geldim, aynı Mustafa Eken olarak geldim. Bir dört yıl daha göreve talip olduğumu da söylüyorum. Bizim yaptıklarımız başarılıysa ekip arkadaşlarımız şehrine, ilçesine hizmet ettiyse bizim arkadaşlarımızı tekrar seçin. Ama biz başarılı olmadıysak, ilçelerimize sadece seçimden seçime geldiysek, hiç kimseye kapımızı açmadıysak, başta yine şahsım olarak bizleri değil hak edenleri seçin ki sizde vebale girmeyin. Huzurunuza çıkarken alnımızın akıyla çıkacağız."

STSO Suşehri eski temsilcisi İlyas Koçeri'ye çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek plaket takdim eden Eken, yeni temsilci Mücahit Yıldız'a başarılar diledi.

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Kaynak: AA

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