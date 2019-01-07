Son Dakika Haberleri: Stso Üyeleri Yıldız Dağı'nda Buluştu

Stso Üyeleri Yıldız Dağı'nda Buluştu

1 saat önce

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin tanıtımına katkı sunmak amacıyla oda tarafından düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Meclis Başkanı Çetin...

Stso Üyeleri Yıldız Dağı'nda Buluştu, System.String[]
STSO'dan yapılan açıklamaya göre, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin tanıtımına katkı sunmak amacıyla oda tarafından düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım ve meclis üyeleri katıldı.

Şehrin emektarları, hizmetkarları ve şehre değer katanlar başta olmak üzere herkesi Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne sahip çıkmaya çağıran Ayhan, şunları kaydetti:

Ayhan, tesisleri yakından tanıma fırsatı bulan iş adamlarına ve organizasyonu yapan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve meclis üyelerine teşekkür etti.

"İlimizin ve bölgemizin en önemli kayak merkezini ziyaret ettik. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezini Türkiye'nin sayılı turizm merkezlerinden biri yapmak istiyoruz. Dünyadaki bütün Sivaslı hemşehrilerimizi bu güzelliği yerinde görmeleri için buraya davet ediyorum. Bu güzel yatırımı Sivas'ımıza kazandıran Valimiz Salih Ayhan'a teşekkür ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:08 Kaynak: AA

Salih Ayhan, Sivas, Güncel
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