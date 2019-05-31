Stuber Filmi

Stuber, Stu adında bir Uber
sürücüsüne el koyan Vic adındaki bir dedektifin atıldığı macerayı konu ediyor. Michael Dowse’un yönetmen koltuğunda oturduğu film
in senaryosunu Tripper Clancy kaleme alıyor. Aksiyon türündeki film
in oyuncu kadrosunda Dave Bautista
, Kumail Nanjiani, Iko Uwais, Betty Gilpin, Amin Joseph gibi isimler yer alıyor. Yönetmen:
Michael DowseSenaryo:
Tripper ClancyOyuncular:
Karen Gillan, Natalie Morales, Dave Bautista, Betty Gilpin, Mira Sorvino
, Kumail Nanjiani, Iko Uwais, Jimmy Tatro , Patricia French , Joshua Mikel, Scott Lawrence, Jennifer Riker, Julia Vasi, Amin Joseph, James William Ballard, Christine Horn, Jennifer 'Ms Fer' Russell, Rene Moran, Victoria Anastasi, Hans Marrero, Lyon
Beckwith, Bruno Rose, George Lott, Ashley Geanett Priest, Melody Peng, Chelsea
Lambert, Bethany DeZelle, Fernando Martinez, Chris Ward, Amber Chardae RobinsonFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
StuberYapımcı Firma:
Twentieth Century Fox
FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
105 dk.Dağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
16.08.2019Stuber Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.