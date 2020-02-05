Study UK Mezun Atölyesi İK uzmanları ile buluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Study UK Mezun Atölyesi İK uzmanları ile buluşuyor - Son Dakika Ekonomi

Study UK Mezun Atölyesi İK uzmanları ile buluşuyor

7 saat önce

Study UK Mezun Atölyesi ile Birleşik Krallık mezunları sektörün önde gelen İK uzmanları ve girişimcilerinden Türkiye pazarındaki son gelişmeleri, ilgi gören meslek alanlarını ve işverenlerin beklentilerini dinleyecek ve başarılı bir kariyer için ipuçlarını öğrenecek.

Study UK Mezun Atölyesi İK uzmanları ile buluşuyor, System.String[]

Study UK Mezun Atölyesi ile Birleşik Krallık mezunları sektörün önde gelen İK uzmanları ve girişimcilerinden Türkiye pazarındaki son gelişmeleri, ilgi gören meslek alanlarını ve işverenlerin beklentilerini dinleyecek ve başarılı bir kariyer için ipuçlarını öğrenecek.

British Council tarafından gerçekleştirilen Study UK Mezun Atölyesi'nde sektörün önde gelen İK uzmanları ve girişimcileri, 8 Şubat Cumartesi günü Birleşik Krallık mezunları ile bir araya geliyor.

Birleşik Krallık mezunlarına kariyer gelişimi fırsatları sunan Study UK Mezun Atölyesi'ne British Council Türkiye web sitesinden (www.britishcouncil.org.tr/study-uk/study-uk-alumni-career-development-workshop) kaydolmak mümkün. Tüm gün boyunca sürecek etkinlik, katılımcılara tamamen ücretsiz olacak.

Mezunların mesleki gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan etkinlik, aynı zamanda insan kaynakları profesyonelleri ile Birleşik Krallık mezunlarını bir araya getiren bir platform sunacak.

Sektörün önde gelen İK uzmanları ve girişimciler, Study UK Mezun Atölyesi'nde Türkiye istihdam pazarındaki son gelişmeler ve ilgi gören meslek alanları hakkında bilgiler verecek ve aynı zamanda işverenlerin beklentilerini mezunlarla paylaşacak.

Bu etkinlik, Birleşik Krallık mezunlarının iş bulma şansını arttırmalarına, kariyer gelişimlerine yönelik fırsatları daha iyi değerlendirmelerine ve iş bağlantılarını geliştirmelerine yardımcı olacak.


Birleşik Krallık, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:56 Kaynak: DHA
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