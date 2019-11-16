Son Dakika Haberleri: Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı 2019
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Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı 2019

6 saat önce

Dünyanın farklı ülkelerinden eğitim kurumları ile Türk öğrencilerin buluştuğu StudyExpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı 2019 açıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden eğitim kurumları ile Türk öğrencilerin buluştuğu StudyExpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı 2019 açıldı.

Türkiye'nin ilk konsept yurt dışı eğitim fuarına İngiltere, ABD, Kanada, İrlanda, Avustralya, Almanya, İspanya, İsviçre, Finlandiya ve Malezya'dan 50'yi aşkın eğitim kurumunun temsilcileri katıldı.

Kurum temsilcileri, fuara gelen öğrencilere ve ailelerine yurt dışındaki eğitim programları ve olanaklarına ilişkin bilgi verdi.

StudyExpo Yönetim Kurulu Başkanı Eren Göker, açılış konuşmasında, yurt dışındaki eğitim ile Türkiye'deki eğitim masraflarının eş değer olduğunu söyledi. Göker, yurt dışındaki okulların öğrencilere konaklama ve burs imkanının yanında kısmi zamanlı çalışma imkanı da sunduğunu, bunun öğrenci ve ailelerinin tercihte en önemli nedenlerin başında geldiğini kaydetti.

Yarın sona erecek fuar, 19 Kasım'da Ankara'da, 21 Kasım'da İzmir'de de düzenleneceği belirtilirken, katılım davetiyelerine internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı 2019

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:51 Kaynak: AA
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