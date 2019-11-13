Son Dakika Haberleri: StudyExpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı, 16 Kasım'da İstanbul'da açılacak
Son Dakika Güncel StudyExpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı, 16 Kasım'da İstanbul'da açılacak - Son Dakika

StudyExpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı, 16 Kasım'da İstanbul'da açılacak

6 saat önce

Yurt dışında faaliyet gösteren eğitim kurumları ile Türk öğrencileri buluşturacak "StudyExpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı", 16 Kasım'da kapılarını açacak.

StudyExpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı, 16 Kasım'da İstanbul'da açılacak, System.String[]

Yurt dışında faaliyet gösteren eğitim kurumları ile Türk öğrencileri buluşturacak "StudyExpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı", 16 Kasım'da kapılarını açacak.

Türkiye'nin ilk konsept yurt dışı eğitim fuarı olan etkinliğe İngiltere, ABD, Kanada, İrlanda, Avustralya, Almanya, İspanya, İsviçre, Finlandiya ve Malezya'dan 50'yi aşkın seçkin eğitim kurumu katılacak.

Öğrenciler fuarda, yurt dışından gelen okul temsilcileriyle birebir görüşerek ilk ağızdan bilgi alma fırsatı bulacak.

İrlanda ve Kanada'da fuara katılan eğitim kurumları, "oku-çalış" programını hem ailelere hem de yurt dışında okumak isteyen öğrencilere detaylarıyla anlatacak.

Fuar, 16 Kasım ve 17 Kasım'da İstanbul'da, 19 Kasım'da Ankara'da, 21 Kasım'da ise İzmir'de gerçekleştirilecek.

Çok sayıda konsolosluk ve yabancı ülke eğitim ofisinin de yer alacağı fuarda, çeşitli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar da yapılacak.

Ücretsiz olan fuara katılım için online davetiye "www.studyexpo.com" sitesinden alınabilecek.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:50 Kaynak: AA
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