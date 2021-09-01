STÜDYO KALİTESİ KULAĞINIZDA; BEATS STUDİO BUDS TANITILDI - Son Dakika

Apple bünyesinde faaliyet gösteren Beats, yaklaşık 2 hafta önce satışa çıkan yeni kulaklığı Beats Studio Buds'ı tanıttı. Hem iOS hem de Android işletim sistemini destekleyen kulaklıklar, gürültü önleme özelliğine sahip. Ürün hakkında detayları paylaşan Aztek Teknoloji Marka Direktörü Fatma Bayram, 'İster müzik dinleyin ister film izleyin ya da bir arkadaşınızla sohbet ediyor olun Beats Studio Buds bulunduğunuz yerden ve durumdan bağımsız hayatınıza entegre olmak için tasarlandı.Hem Apple hem de Android'le çalışıyor olması, tüketicilerin tamamına hitap etmesi, en büyük farklarından biri' dedi.

Müzik dinlerken, film izlerken, seyahat ederken ya da spor yaparken her yerde ihtiyaç haline gelen kablosuz kulaklıklara bir yenisi daha eklendi. Kulaklık ve ses ekipmanları piyasasının öncü markalarından Beats'in yeni kulaklığı Beats Studio Buds, İstanbul'da düzenlenen etkinlik ile tanıtıldı. İş dünyasından temsilciler, ünlü isimler ve internet fenomenlerinin yer aldığı tanıtımda, katılımcılar yeni kulaklıkları deneme fırsatı buldu. Yaklaşık 2 haftadır satışta olan ve beklentinin yüksek olduğu Beats Studio Buds'ın detayları hakkında açıklamalarda bulunan Aztek Teknoloji Marka Direktörü Fatma Bayram, 'Ürünümüz çok yeni olmasına rağmen piyasaya hızlı bir giriş yaparak yüksek talep gördü, bugün katılımcılardan aldığımız olumlu geri dönüşler paralelinde bu trendin artarak devam edeceğini görmek bizleri sevindiriyor' dedi. Beats Studio Buds, 1.499 TL'den beyaz, siyah ve Beats kırmızısı renk seçenekleriyle satılıyor.

GÜÇLÜ VE DENGELİ BİR SES DENEYİMİ YAŞATACAK ŞEKİLDE GELİŞTİRİLDİ

Markanın genel hikayesinin stüdyo kalitesindeki müziği kulaklıklara taşımak olduğunu ifade eden Bayram, 'İster müzik dinleyin, ister film izleyin veya bir arkadaşınızla sohbet ediyor olun Beats Studio Buds bulunduğunuz yerden ve durumdan bağımsız hayatınıza entegre olmak için tasarlandı. Kompakt tasarıma sahip ürün, tam anlamıyla özelleştirilmiş akustik bir platform aracılığıyla, güçlü ve dengeli bir ses deneyimi yaşatacak şekilde geliştirildi. İki bölmeli bir kasa içinde yer alan özel çift elemanlı diyafram tipi sürücüsü ile olağanüstü bir stereo ayırma özelliğine sahip net sesler sağlayan kulaklık, gelişmiş dijital işlemcisiyle de ses performansını yükseklik ve netlik bakımından optimize ederken aynı anda temiz bir gürültü önleme özelliği sunuyor' dedi.

AKTİF GÜRÜLTÜ ÖNLEME TEKNOLOJİSİNE SAHİPTİR

Gürültü önleme özelliğine de sahip kulaklığın detaylarını paylaşan Bayram, 'Ergonomik olarak eğimli akustik başlık, kulak zarında basınç tahliyesi sağlamak için lazerle kesilmiş bir mikro havalandırmaya sahiptir. Üç yumuşak silikon kulak ucu seçeneği ve hafif (kulaklık başına 5,1 g) tasarımıyla Studio Buds, tüm gün rahat kullanıma uygun tasarlanmıştır. Akustik platformda hüzmeleme özelliğine sahip çift mikrofonla yüksek kaliteli arama performansı ve sesli asistanlarla etkileşim imkanı tanıyor' ifadelerini kullandı.

APPLE MÜHENDİSLERİ VE BEATS SES UZMANLARININ ÜRÜNÜ

Kulaklıkların hem Apple hem de Android ile çalışıyor olmasının da büyük bir avantaj olduğunu söyleyen Bayram, 'Bu ürün Apple'ın mühendisleriyle, Beats'in ses uzmanlarının geliştirdiği bir ürün. Hem Apple hem de Android'le çalışıyor olması, tüketicilerin tamamına hitap etmesi, en büyük farklarından biri. Ürünün Aktif Gürültü Önleme (ANC) teknolojisi, dışarıdan gelen istenmeyen gürültüleri sürekli olarak engelliyor. Çevrenizdeki sesleri duymanız gerektiğinde şeffaf moda geçmek için tek bir düğmeye basmanız yeterli. Dışarıya dönük mikrofonlar, çevrenizdeki sesleri dinlediğiniz müzikle karıştırarak doğal bir dinleme deneyimi sunuyor' diye konuştu.

StudioBuds, Beats'in bugüne kadarki en küçük, en incelikli form faktörüdür, ancak Beats'in güzel bir tasarımda sürükleyici bir ses deneyimi sunma vaadini de yerine getirmektedir.

TERE VE SUYA DAYANIKLI

Kulaklığın günün getirdiklerine de kullanıcıyı hazırladığını belirten Bayram, 'Bu teknik özelliklerle birlikte, günün getirdiklerine sizi hazırlıyor. Tere ve suya dayanıklı olmakla birlikte tüm gün size eşlik etmek üzere 24 saate varan pil ömrüne sahiptir. Studio Buds, hem iOS'ta Findme hem de Android'te cihazı Find My Device'ı destekleyen ilk Beats ürünü. Bilinen son konumları kullanarak (Bluetooth ile eşleştirildiğinde) veya yakındayken bir ses çalarak kaybolan kulaklıkları kolayca bulunmasını sağlıyor. Bugüne kadarki en doğa dostu sürdürülebilir yaklaşımla, Beats Studio Buds ambalajı, geri dönüştürülmüş elyaf ve sürdürülebilir ormanlardan elde edilen yüzde 92 bitki bazlı malzemeden yapılmasıyla da dikkat çekiyor' dedi.

AİRPODS PRO ÖZELLİKLERİNDE; 1499 LİRA

Aktif gürültü önleme özelliğinin Airpods Pro'ya ait olduğunu belirten Bayram, sözlerini şöyle tamamladı:

'Airpods ürün ailesinde kulak üstünde 1, kulak içi 2 ürün var. Studio Buds Airpods Pro'da yer alan gürültü önleme ve şeffaf mod özelliği gibi birçok benzer özelliğe sahip. Fiyat kalite performansı açısından çok başarılı bir yerde konumlandırılarak 1.499TL'den tüketicilerin beğenisine sunuldu.'