Üye Girişi
STÜDYO KALİTESİ KULAĞINIZDA; BEATS STUDİO BUDS TANITILDI - Son Dakika

STÜDYO KALİTESİ KULAĞINIZDA; BEATS STUDİO BUDS TANITILDI

01.09.2021 13:33

Apple bünyesinde faaliyet gösteren Beats, yaklaşık 2 hafta önce satışa çıkan yeni kulaklığı Beats Studio Buds'ı tanıttı.

Apple bünyesinde faaliyet gösteren Beats, yaklaşık 2 hafta önce satışa çıkan yeni kulaklığı Beats Studio Buds'ı tanıttı. Hem iOS hem de Android işletim sistemini destekleyen kulaklıklar, gürültü önleme özelliğine sahip. Ürün hakkında detayları paylaşan Aztek Teknoloji Marka Direktörü Fatma Bayram, 'İster müzik dinleyin ister film izleyin ya da bir arkadaşınızla sohbet ediyor olun Beats Studio Buds bulunduğunuz yerden ve durumdan bağımsız hayatınıza entegre olmak için tasarlandı.Hem Apple hem de Android'le çalışıyor olması, tüketicilerin tamamına hitap etmesi, en büyük farklarından biri' dedi.

Müzik dinlerken, film izlerken, seyahat ederken ya da spor yaparken her yerde ihtiyaç haline gelen kablosuz kulaklıklara bir yenisi daha eklendi. Kulaklık ve ses ekipmanları piyasasının öncü markalarından Beats'in yeni kulaklığı Beats Studio Buds, İstanbul'da düzenlenen etkinlik ile tanıtıldı. İş dünyasından temsilciler, ünlü isimler ve internet fenomenlerinin yer aldığı tanıtımda, katılımcılar yeni kulaklıkları deneme fırsatı buldu. Yaklaşık 2 haftadır satışta olan ve beklentinin yüksek olduğu Beats Studio Buds'ın detayları hakkında açıklamalarda bulunan Aztek Teknoloji Marka Direktörü Fatma Bayram, 'Ürünümüz çok yeni olmasına rağmen piyasaya hızlı bir giriş yaparak yüksek talep gördü, bugün katılımcılardan aldığımız olumlu geri dönüşler paralelinde bu trendin artarak devam edeceğini görmek bizleri sevindiriyor' dedi. Beats Studio Buds, 1.499 TL'den beyaz, siyah ve Beats kırmızısı renk seçenekleriyle satılıyor.

GÜÇLÜ VE DENGELİ BİR SES DENEYİMİ YAŞATACAK ŞEKİLDE GELİŞTİRİLDİ

Markanın genel hikayesinin stüdyo kalitesindeki müziği kulaklıklara taşımak olduğunu ifade eden Bayram, 'İster müzik dinleyin, ister film izleyin veya bir arkadaşınızla sohbet ediyor olun Beats Studio Buds bulunduğunuz yerden ve durumdan bağımsız hayatınıza entegre olmak için tasarlandı. Kompakt tasarıma sahip ürün, tam anlamıyla özelleştirilmiş akustik bir platform aracılığıyla, güçlü ve dengeli bir ses deneyimi yaşatacak şekilde geliştirildi. İki bölmeli bir kasa içinde yer alan özel çift elemanlı diyafram tipi sürücüsü ile olağanüstü bir stereo ayırma özelliğine sahip net sesler sağlayan kulaklık, gelişmiş dijital işlemcisiyle de ses performansını yükseklik ve netlik bakımından optimize ederken aynı anda temiz bir gürültü önleme özelliği sunuyor' dedi.

AKTİF GÜRÜLTÜ ÖNLEME TEKNOLOJİSİNE SAHİPTİR

Gürültü önleme özelliğine de sahip kulaklığın detaylarını paylaşan Bayram, 'Ergonomik olarak eğimli akustik başlık, kulak zarında basınç tahliyesi sağlamak için lazerle kesilmiş bir mikro havalandırmaya sahiptir. Üç yumuşak silikon kulak ucu seçeneği ve hafif (kulaklık başına 5,1 g) tasarımıyla Studio Buds, tüm gün rahat kullanıma uygun tasarlanmıştır. Akustik platformda hüzmeleme özelliğine sahip çift mikrofonla yüksek kaliteli arama performansı ve sesli asistanlarla etkileşim imkanı tanıyor' ifadelerini kullandı.

APPLE MÜHENDİSLERİ VE BEATS SES UZMANLARININ ÜRÜNÜ

Kulaklıkların hem Apple hem de Android ile çalışıyor olmasının da büyük bir avantaj olduğunu söyleyen Bayram, 'Bu ürün Apple'ın mühendisleriyle, Beats'in ses uzmanlarının geliştirdiği bir ürün. Hem Apple hem de Android'le çalışıyor olması, tüketicilerin tamamına hitap etmesi, en büyük farklarından biri. Ürünün Aktif Gürültü Önleme (ANC) teknolojisi, dışarıdan gelen istenmeyen gürültüleri sürekli olarak engelliyor. Çevrenizdeki sesleri duymanız gerektiğinde şeffaf moda geçmek için tek bir düğmeye basmanız yeterli. Dışarıya dönük mikrofonlar, çevrenizdeki sesleri dinlediğiniz müzikle karıştırarak doğal bir dinleme deneyimi sunuyor' diye konuştu.

StudioBuds, Beats'in bugüne kadarki en küçük, en incelikli form faktörüdür, ancak Beats'in güzel bir tasarımda sürükleyici bir ses deneyimi sunma vaadini de yerine getirmektedir.

TERE VE SUYA DAYANIKLI

Kulaklığın günün getirdiklerine de kullanıcıyı hazırladığını belirten Bayram, 'Bu teknik özelliklerle birlikte, günün getirdiklerine sizi hazırlıyor. Tere ve suya dayanıklı olmakla birlikte tüm gün size eşlik etmek üzere 24 saate varan pil ömrüne sahiptir. Studio Buds, hem iOS'ta Findme hem de Android'te cihazı Find My Device'ı destekleyen ilk Beats ürünü. Bilinen son konumları kullanarak (Bluetooth ile eşleştirildiğinde) veya yakındayken bir ses çalarak kaybolan kulaklıkları kolayca bulunmasını sağlıyor. Bugüne kadarki en doğa dostu sürdürülebilir yaklaşımla, Beats Studio Buds ambalajı, geri dönüştürülmüş elyaf ve sürdürülebilir ormanlardan elde edilen yüzde 92 bitki bazlı malzemeden yapılmasıyla da dikkat çekiyor' dedi.

AİRPODS PRO ÖZELLİKLERİNDE; 1499 LİRA

Aktif gürültü önleme özelliğinin Airpods Pro'ya ait olduğunu belirten Bayram, sözlerini şöyle tamamladı:

'Airpods ürün ailesinde kulak üstünde 1, kulak içi 2 ürün var. Studio Buds Airpods Pro'da yer alan gürültü önleme ve şeffaf mod özelliği gibi birçok benzer özelliğe sahip. Fiyat kalite performansı açısından çok başarılı bir yerde konumlandırılarak 1.499TL'den tüketicilerin beğenisine sunuldu.'

STÜDYO KALİTESİ KULAĞINIZDA; BEATS STUDİO BUDS TANITILDI
STÜDYO KALİTESİ KULAĞINIZDA; BEATS STUDİO BUDS TANITILDI
STÜDYO KALİTESİ KULAĞINIZDA; BEATS STUDİO BUDS TANITILDI
STÜDYO KALİTESİ KULAĞINIZDA; BEATS STUDİO BUDS TANITILDI
STÜDYO KALİTESİ KULAĞINIZDA; BEATS STUDİO BUDS TANITILDI
STÜDYO KALİTESİ KULAĞINIZDA; BEATS STUDİO BUDS TANITILDI
STÜDYO KALİTESİ KULAĞINIZDA; BEATS STUDİO BUDS TANITILDI
STÜDYO KALİTESİ KULAĞINIZDA; BEATS STUDİO BUDS TANITILDI
STÜDYO KALİTESİ KULAĞINIZDA; BEATS STUDİO BUDS TANITILDI

Android, Bayram, Apple, IOS, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel STÜDYO KALİTESİ KULAĞINIZDA; BEATS STUDİO BUDS TANITILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! İsrail güçleri Kudüs'te 'Genç Müslüman Kadınlar' okuluna baskın düzenledi 13:50 Son dakika! İsrail güçleri Kudüs'te 'Genç Müslüman Kadınlar' okuluna baskın düzenledi Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diyen antrenör, koronavirüsten yaşamını yitirdi 13:39 Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diyen antrenör, koronavirüsten yaşamını yitirdi Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti 13:15 Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin köklerinin Kahramanmaraş'a dayandığı ortaya çıktı 12:56 Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin köklerinin Kahramanmaraş'a dayandığı ortaya çıktı Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, 11:51 Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim 11:44 Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim
Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi 11:07 Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti 10:44 Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti

Son Dakika Haberleri
13:50 Son dakika! İsrail güçleri Kudüs'te 'Genç Müslüman Kadınlar' okuluna baskın düzenledi
13:39 Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diyen antrenör, koronavirüsten yaşamını yitirdi
13:22 Kabil'i kana bulayan saldırı, İngilizler tarafından biliniyormuş! Mail attıkları insanları ölüme yollamışlar
13:19 Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu
13:14 Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti
13:09 Son dakika... Taliban, 2 gün içinde açıklayacakları hükümetle ilgili detayları paylaştı! Kadın bakan olmayacak
12:55 Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin köklerinin Kahramanmaraş'a dayandığı ortaya çıktı
12:42 İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor
12:01 Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, "müşteki sanık" olarak gösterilmesine itiraz etti
11:50 Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi
A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı         
14:03
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı         
13:48
Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu         
13:19
Son dakika... Taliban, 2 gün içinde açıklayacakları hükümetle ilgili detayları paylaştı! Kadın bakan olmayacak Son dakika... Taliban, 2 gün içinde açıklayacakları hükümetle ilgili detayları paylaştı! Kadın bakan olmayacak         
13:09
İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor         
12:43
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet         
11:48
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi         
10:44
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül         
10:08
Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var         
09:57
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor         
08:02
Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış         
23:41
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı         
20:39
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 14:16:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: STÜDYO KALİTESİ KULAĞINIZDA; BEATS STUDİO BUDS TANITILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement