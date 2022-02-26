Stüdyoda Ukrayna-Rusya savaşı konuşuluyordu! Prof. Dr. İlter Turan'ın sözleri yayına damga vurdu - Son Dakika
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Stüdyoda Ukrayna-Rusya savaşı konuşuluyordu! Prof. Dr. İlter Turan'ın sözleri yayına damga vurdu

26.02.2022 23:57

Habertürk özel yayınında Ukrayna işgalinin 3. gününde gelişmeler konuşuluyordu. Konuklardan Prof. Dr. İlter Turan, Dr. Merve Seren için stüdyoyu buz kestiren sözler söyledi. Turan, "Kız gevezenin teki" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 3. günündeki gelişmelerin tartışıldığı Habertürk ekranlarındaki özel yayında ilginç anlar yaşandı. Serap Belet'in sunduğu programda konuklardan biri olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Merve Seren'e Putin'in attığı adımların ülkesi Rusya'ya uzun vadede nasıl yansıyacağı soruldu.

"KIZ GEVEZENİN TEKİ"

Bu sorunun yaklaşık 10 dakika sonrasında Dr. Merve Seren konuşmasını sürdürürken, diğer konuklardan biri olan Prof. Dr. İlter Turan'ın sözleri stüdyoyu adeta buz kestirdi. Yayına evinden görüntülü olarak bağlanan Turan, yanındaki bir kişiye yanıt olarak "Hayır, kız gevezenin teki" dedi.

Ukrayna-Rusya savaşının konuşulduğu yayında stüdyoyu buz kestiren sözler: Kız gevezenin teki

STÜDYODAKİLER DE ŞAŞIRDI

Bu sözler canlı yayını izleyen seyirciler ve stüdyodaki konuklar tarafından duyuldu. Konuklar tebessüm ederek karşılık verirken, sunucu Serap Belet ise durumu kontrol altına alarak "İlter Hoca'mın sesi geldi. Buyurun Merve Hanım, devam edin" ifadelerini kullandı.

Olayı anlayışla karşılayan Seren ise "Tamam, ben sonuçta kısaca askeri stratejiyle alakalı bunu söyleyebilirim. Dediğim gibi ben zaten 20 dakikalığına gelmiştim. İlter Hocam, kendisinin ekleyecekleri varsa konuşsun" dedi.

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İlter Turan, Habertürk, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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