Stüdyodan kara şahin geçti - Son Dakika
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Stüdyodan kara şahin geçti

6 saat önce

'Eser Yenenler Show'un en ilginç konuğu ise 'Türkler Geliyor' filminin sürpriz yıldızı eğitimli kara şahin Tilla'ydı.

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'Eser Yenenler Show'un en ilginç konuğu ise 'Türkler Geliyor' filminin sürpriz yıldızı eğitimli kara şahin Tilla'ydı. Emre Kıvılcım ve Ece Çeşmioğu, Yenenler'in sorularını yanıtladığı sırada stüdyoya uçarak giren ve zorlu aksiyon sahnelerinde birlikte oynadığı rol arkadaşı Kıvılcım'ın koluna konan Tilla, stüdyodaki seyircileri kendine hayran bıraktı.


'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' oyuncularının konuk olduğu 'Eser Yenenler Show', perşembe gecesi 23.15'te TV8 ekranında yayınlanacak.

Eser Yenenler, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:57 
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