Sturge Weber sendromlu Hira bebeğin ailesi yardım bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sturge Weber sendromlu Hira bebeğin ailesi yardım bekliyor - Son Dakika

Sturge Weber sendromlu Hira bebeğin ailesi yardım bekliyor

6 saat önce

Bartın'da, Sturge Weber sendromuyla dünyaya gelen ve aynı zamanda epilepsi hastası olan 40 günlük Hira bebeğin ailesi, tedavi masrafları için yardım elinin uzanmasını istiyor.

Sturge Weber sendromlu Hira bebeğin ailesi yardım bekliyor, System.String[]

Bartın'da, Sturge Weber sendromuyla dünyaya gelen ve aynı zamanda epilepsi hastası olan 40 günlük Hira bebeğin ailesi, tedavi masrafları için yardım elinin uzanmasını istiyor.

Demirciler Mahallesi'nde ikamet eden Esra (20) ile Hüseyin Bozacı (28) çiftinin 40 gün önce dünyaya gelen ilk çocukları Hira bebek, vücudunda kızarıklık sebebiyle doğumdan hemen sonra 1 hafta yoğun bakımda kaldı.

Doktorların Sturge Weber sendromu teşhisi koyduğu Hira bebekte aynı zamanda epilepsi hastalığı görülmesi üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye başlandı.

Sturge Weber sendromu için özel bir hastanede lazer tedavisi görmesi gereken Hira bebeğin ailesi, tedavi masrafları için yardım bekliyor.

Anne Esra Bozacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde doğumdan sonra solunum sıkıntısı sebebiyle çocuğunu yoğun bakıma aldıklarını söyledi.

Bu süreçte çocuğunun vücudunda kızarıklık ve şişme görülmesi üzerine Ankara'ya sevk edildiklerini ifade eden anne Bozacı, "Ankara'da epilepsi hastalığı için ilaç tedavisine başlandı. Oradan Sturge Weber sendromu tedavisi için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildik. Doktorlar, bebeğimin sağ tarafında damar genişlemesi olduğunu ve lazer tedavisi görmesi gerektiğini söylediler. Tabii bu lazer tedavisinin de tek seansı 5 bin 500 lira imiş. En az 10 kez bu lazer seansına girmesi gerekiyor. Bizim bunu yaptırmaya durumumuz yok." dedi.

Anne Bozacı, motosiklet tamircisi olan eşinin gelirinin de bu tedaviyi yaptıracak gelire sahip olmadığını belirterek yardım beklediklerini aktardı.

Bartın, Ulus, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:12 Kaynak: AA
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