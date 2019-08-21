Sturridge'den ilk mesaj
48 dakika önce
Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Sturridge, "Türk D. Studgie lokumu! Evet, bugünlük bayat şakam bu. Şaka bir yana, bu yeni macera için sabırsızlanıyorum.
Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Sturridge, "Türk D. Studgie lokumu! Evet, bugünlük bayat şakam bu. Şaka bir yana, bu yeni macera için sabırsızlanıyorum. Nimetleri için Tanrı'ya şükürler olsun. Şimdilik hoşça kalın" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor, hücum oyuncusu Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:56
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