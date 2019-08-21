Son Dakika Haberleri: Sturridge'den ilk mesaj
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Sturridge'den ilk mesaj

48 dakika önce

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Sturridge, "Türk D. Studgie lokumu! Evet, bugünlük bayat şakam bu. Şaka bir yana, bu yeni macera için sabırsızlanıyorum.

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Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Sturridge, "Türk D. Studgie lokumu! Evet, bugünlük bayat şakam bu. Şaka bir yana, bu yeni macera için sabırsızlanıyorum. Nimetleri için Tanrı'ya şükürler olsun. Şimdilik hoşça kalın" ifadelerini kullandı.


Trabzonspor, hücum oyuncusu Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:56 
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