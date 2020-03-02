Sturridge'den men kararı sonrası ilk açıklama - Son Dakika
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Sturridge'den men kararı sonrası ilk açıklama

6 saat önce

Sevilla'ya olası transferi konusunda kardeşine bilgi verdiği için 17 Haziran 2020'ye kadar futboldan men edilen Daniel Sturridge, karar sonrası açıklamalarda bulundu.

Sturridge'den men kararı sonrası ilk açıklama, System.String[]
Sevilla'ya olası transferi konusunda kardeşine bilgi verdiği için 17 Haziran 2020'ye kadar futboldan men edilen Daniel Sturridge, karar sonrası açıklamalarda bulundu.

Bahis aldığını ve bahis konusunda yönlendirme yaptığını kabul etmeyen İngiliz forvet, "İtiraz kurulunun bahis almadığımı ve aldırmadığımı kabul etmesine rağmen suçlandım. Bahis şirketlerinin, oyuncuların gideceği bir sonraki kulübe dair bahisleri kaldırması gerektiğini düşünüyorum. Bu kararı duymak benim için çok üzücü oldu. Bu karar ile sezonu kapatmak zorunda kaldım ve harap oldum" dedi.

TRABZONSPOR CAMİASINA TEŞEKKÜR

Daniel Sturridge, açıklamasında Trabzonspor'a da teşekkür etmeyi unutmadı. Sturridge, "Trabzonspor'da forma giyen arkadaşlarıma, taraftarlara, idari ve teknik kadroya teşekkür ediyorum. Futboldan zevk almamı sağladılar. Ayrıca bana destek olan ve bu doğrultuda mesaj yollayan herkese de minnettarım" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Daniel Sturridge'nin açıklamaları


Daniel Sturridge, Sevilla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:07 Kaynak: DHA
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