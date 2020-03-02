Sturridge'e 4 ay men - Son Dakika
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Sturridge'e 4 ay men

6 saat önce

İngiltere Futbol Federasyonu, bahis kurallarına uymadığı gerekçesiyle Daniel Sturridge'i 4 ay futboldan men etti.

Sturridge'e 4 ay men, System.String[]

İngiltere Futbol Federasyonu, bahis kurallarına uymadığı gerekçesiyle Daniel Sturridge'i 4 ay futboldan men etti.


Trabzonspor'da bugün sözleşmesi feshedilen Daniel Sturridge, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından da 4 ay futboldan men edildi.


Bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 hafta ceza alan Sturridge'in cezasına itiraz edilmişti. İtiraz sonucu futbolcu 4 ay futboldan men edildi. 30 yaşındaki futbolcunun 75 bin sterlinlik para cezası da 150 bin sterlin olarak güncellendi.


Sturridge, transferiyle ilgili kardeşine bahis oynattığı gerekçesiyle ceza aldı. - İSTANBUL

Daniel Sturridge, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:01 Kaynak: İHA
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