Sturridge'e 4 ay men

İngiltere Futbol Federasyonu, bahis kurallarına uymadığı gerekçesiyle Daniel Sturridge'i 4 ay futboldan men etti.



Trabzonspor'da bugün sözleşmesi feshedilen Daniel Sturridge, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından da 4 ay futboldan men edildi.



Bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 hafta ceza alan Sturridge'in cezasına itiraz edilmişti. İtiraz sonucu futbolcu 4 ay futboldan men edildi. 30 yaşındaki futbolcunun 75 bin sterlinlik para cezası da 150 bin sterlin olarak güncellendi.



Sturridge, transferiyle ilgili kardeşine bahis oynattığı gerekçesiyle ceza aldı. - İSTANBUL