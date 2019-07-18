Son Dakika Haberleri: Sturridge'e 6 hafta men cezası
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Sturridge'e 6 hafta men cezası

4 saat önce

İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 hafta men cezası aldı.

Sturridge'e 6 hafta men cezası, System.String[]
İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 hafta men cezası aldı.
Premier Lig takımlarından Liverpool ile sözleşmesi geçen sezon sonunda sona eren 29 yaşındaki Sturridge, ocak ayında muhtemel transferiyle ilgili kardeşine bilgi vererek bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Futbol Federasyonu tarafından 6 hafta men cezasına çarptırıldı.
Ara transfer döneminde Sturridge'in İspanyol temsilcisi Sevilla'ya gideceği üzerine kardeşi Leon'un bahis oynadığı tespit edildi.
Cezasının 4 haftası ertelenen golcü futbolcu, 75 bin sterlin de para cezası ödeyecek.
2013 yılında Chelsea'den Liverpool'a transfer olan Sturridge, 160 maçta 67 gol attı.
Daniel Sturridge, Liverpool, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:22 Kaynak: AA
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