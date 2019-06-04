Son Dakika Haberleri: Sturridge ve Moreno, Liverpool'dan ayrılıyor
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Sturridge ve Moreno, Liverpool'dan ayrılıyor

1 saat önce

İngiltere Premier Lig kulübü Liverpool, golcü futbolcu Daniel Sturridge ve sol bek Alberto Moreno'nun takımdan ayrılacağını açıkladı.

Sturridge ve Moreno, Liverpool'dan ayrılıyor, System.String[]
İngiltere Premier Lig kulübü Liverpool, golcü futbolcu Daniel Sturridge ve sol bek Alberto Moreno'nun takımdan ayrılacağını açıkladı.
Liverpool Kulübünden yapılan açıklamada, Sturridge ve Moreno'nun 30 Haziran'da sona erecek sözleşmelerinin yenilenmeyeceği duyuruldu.
Takımın Alman teknik direktörü Jürgen Klopp'un "Kulübümüz onlar olmadan şu an bulunduğu yerde olamazdı." ifadesine yer verilen açıklamada, iki futbolcuya da emeklerinden dolayı teşekkür edildi.
İngiliz forvet Sturridge, 2013'ten beri görev yaptığı Liverpool'da geçen sezon 27 maçta oynadı ve 4 gol attı. İspanyol futbolcu Moreno ise 2014'ten bu yana forma giydiği takımıyla geçen sezon 5 maça çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:56 Kaynak: AA
Alberto Moreno, Liverpool, Spor
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