Stuttgart, Bayern'in Elinden Kaptı! Sürpriz

VfB Stuttgart'ın yeni sportif direktörü Thomas Hitzlsperger'in bu görevlendirmede büyük payı olduğuna inanılırken, kulüpteki futbol yönetimini artık bu iki profesyonelin yapacağı belirtildi.

VfB Stuttgart'ın yeni sportif direktörü Thomas Hitzlsperger'in bu görevlendirmede büyük payı olduğuna inanılırken, kulüpteki futbol yönetimini artık bu iki profesyonelin yapacağı belirtildi. Kicker'de yer alan habere göre; Bayern Münih ile ismi anılan ve görüşmeler yapan Sven Mislintat'ın, Hitzlsperger'in büyük çabaları sonrası Stuttgart'ın teklifini kabul ettiği kaydedldi.



Mislintat'ın Stuttgart'ta oyuncu transferi, oyuncu izlemesi, scouting ağı ve özellikle altyapıya oyuncu eklemesi konusunda görev yapacağı ifade edildi.



Sven Mislintat, son olarak Arsenal'de 'Oyuncu Transferi'nden görevli yönetici olarak çalışıyordu.

Haber Yayın Tarihi :

Son Dakika! Sınırda 221 Kilo Patlayıcı Madde Ele Geçirildi

Son Dakika! Bakan Selçuk: Çeyiz Hesabı Desteği Başvuruları 17 Nisan'da Başlıyor

Masaj Salonlarına Fuhuş Baskını: 4'ü Polis, 22 Gözaltı!

Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Saadet Partisi Genel Merkezi'nin Kapısına Polis Dayandı