Son Dakika Haberleri: Stuttgart, Bayern'in Elinden Kaptı! Sürpriz

Stuttgart, Bayern'in Elinden Kaptı! Sürpriz

1 saat önce

VfB Stuttgart'ın yeni sportif direktörü Thomas Hitzlsperger'in bu görevlendirmede büyük payı olduğuna inanılırken, kulüpteki futbol yönetimini artık bu iki profesyonelin yapacağı belirtildi.

Stuttgart, Bayern'in Elinden Kaptı! Sürpriz, System.String[]
VfB Stuttgart'ın yeni sportif direktörü Thomas Hitzlsperger'in bu görevlendirmede büyük payı olduğuna inanılırken, kulüpteki futbol yönetimini artık bu iki profesyonelin yapacağı belirtildi. Kicker'de yer alan habere göre; Bayern Münih ile ismi anılan ve görüşmeler yapan Sven Mislintat'ın, Hitzlsperger'in büyük çabaları sonrası Stuttgart'ın teklifini kabul ettiği kaydedldi.

Mislintat'ın Stuttgart'ta oyuncu transferi, oyuncu izlemesi, scouting ağı ve özellikle altyapıya oyuncu eklemesi konusunda görev yapacağı ifade edildi.

Sven Mislintat, son olarak Arsenal'de 'Oyuncu Transferi'nden görevli yönetici olarak çalışıyordu.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:37 
Bayern Münih, Futbol, Güncel
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