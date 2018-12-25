Son Dakika Haberleri: Stuttgart Borsası'ndan Yeni Yılda Kripto Para Birimi Borsası

Stuttgart Borsası'ndan Yeni Yılda Kripto Para Birimi Borsası

1 saat önce

– Almanya'nın en büyük ikinci borsası Börse Stuttgart, Ocak ayında kripto para birimleri borsası açma planlarını duyurdu.

Stuttgart Borsası'ndan Yeni Yılda Kripto Para Birimi Borsası, System.String[]
Almanya'nın en büyük ikinci borsası Börse Stuttgart, Ocak ayında kripto para birimleri borsası açma planlarını duyurdu.

Börse Stuttgart'ın alt kuruluşu olan Bison App, Bitcoin, Ripple, Ethereum ve Litecoin'I listeleyeceği bir kripto para birimleri borsası açılacağını duyurdu. Bison App'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, söz konusu platformun Ocak ayında beta deneme sürecine başlanacağını belirtildi.

Sowa Labs'in Nisan ayında "dünyada bir borsanın desteklediği tek kripto para birimleri uygulaması" olarak duyurulan Bison App'in, Eylül ayında piyasaya sürüleceği iddia edilmişti. Twitter paylaşımında uygulamanın Ocak ayı sonrası piyasaya sürüleceği ve platform üzerinde ilk aşamada Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Litecoin'in listeleneceği, ilerleyen evrelerde de diğer kripto para birimlerinin ekleneceği vurgulandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:32 Kaynak: DHA

Almanya, Ekonomi
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