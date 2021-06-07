Stuttgart, Ömer Faruk Beyaz'ı açıkladı

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe 'den sözleşmesi sonra erdikten sonra ayrılan Ömer Faruk Beyaz, resmen VfB Stuttgart'ta. Alman ekibi, 17 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2025'e kadar mukavele yapıldığını duyurdu. Genç orta sahasının transferini sosyal medya hesabından açıklayan Stuttgart, paylaşımına Ömer Faruk'un fotoğraflarıyla birlikte, 'Hoş geldin' notunu da düştü.

VfB Stuttgart , Ömer Faruk Beyaz ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

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