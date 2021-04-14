Stuttgart, Ömer Faruk Beyaz ile 4 yıllığına anlaştı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart, gelecek sezon için Fenerbahçe'den transfer edilen Ömer Faruk Beyaz ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Ömer Faruk Beyaz ile yaz transfer sezonundan başlamak üzere 30 Haziran 2025'e kadar anlaşmaya varıldığı ve 17 yaşındaki futbolcu için transfer bedeli ödenmeyeceği ifade edildi.

Stuttgart'ın sportif direktörü Sven Mislintat, Fenerbahçe ve Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takım'da forma giyen Ömer Faruk Beyaz'ın büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Ömer, olağanüstü bir yetenek ve kendi yaş grubunda Avrupa'da en beğenilen oyuncular arasında." yorumunu yaptı.

Genç futbolcuya kendisini geliştirmesi için Stuttgart'ta zamanı verileceğini belirten Mislintat, "Ömer'in Stuttgart'ı seçmesinden gurur duyuyoruz. Diğer kulüplerden birçok teklif almasına rağmen onun kalitesindeki bir oyuncuyu bedelsiz transfer ettiğimiz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Faruk Beyaz ise kulüp yetkililerinin kendisine gösterdiği güvenden dolayı teşekkür ederek, Stuttgart'ı genç oyuncuları desteklemesi ve gelişimine katkı sağlayacağı için tercih ettiğini söyledi.

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart takımıyla anlaştığını açıklamıştı.