Son Dakika Haberleri: Stuttgart'tan Ozan Açıklaması

Stuttgart'tan Ozan Açıklaması

31 dakika önce

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Galatasaray'dan Ozan Kabak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Galatasaray'dan Ozan Kabak'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 

Kırmızı-Beyazlı kulüp sosyal medya hesabından Ozan Kabak'ın Stuttgart formalı fotoğrafını paylaşırken, 18 yaşındaki Ozan'ın sağlık kontrolünün ardından 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:41 Kaynak: DHA

Almanya, Ozan Kabak, Spor
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