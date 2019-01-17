Stuttgart'tan Ozan Açıklaması
31 dakika önce
Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Galatasaray'dan Ozan Kabak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Almanya
Bundesliga ekiplerinden Stuttgart
, Galatasaray
'dan Ozan Kabak
'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kırmızı-Beyazlı kulüp sosyal medya hesabından Ozan Kabak'ın Stuttgart formalı fotoğrafını paylaşırken, 18 yaşındaki Ozan'ın sağlık kontrolünün ardından 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:41 Kaynak: DHA
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