Su-35'den muhteşem gösteri
1 saat önce
Teknofest 19 kapsamında Türkiye'ye geltirilen Rus savaş uçağı SU-35 gösteri uçuşu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:22 Kaynak: DHA
Teknofest 19 kapsamında Türkiye
'ye geltirilen Rus savaş uçağı SU-35 gösteri uçuşu yaptı. SU-35'in nefes kesen gösterisi ilgiyle izlendi.
- İstanbul
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