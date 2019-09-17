Son Dakika Haberleri: Su-35'den muhteşem gösteri
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Su-35'den muhteşem gösteri

1 saat önce

Teknofest 19 kapsamında Türkiye'ye geltirilen Rus savaş uçağı SU-35 gösteri uçuşu yaptı.

Su-35'den muhteşem gösteri, System.String[]
Teknofest 19 kapsamında Türkiye'ye geltirilen Rus savaş uçağı SU-35 gösteri uçuşu yaptı.  SU-35'in nefes kesen gösterisi ilgiyle izlendi.


- İstanbul
Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:22 Kaynak: DHA
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