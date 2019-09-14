Son Dakika Haberleri: Su-35 istanbul semalarında
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Su-35 istanbul semalarında

1 saat önce

TEKNOFEST'te sergilenmek üzere Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Rus savaş uçağı SU-35 antrenman uçuşu yaptı.

İstanbul DHA - TEKNOFEST'te sergilenmek üzere Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Rus savaş uçağı SU-35 antrenman uçuşu yaptı.

Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'a dün iniş yapan SU-35'in fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Uçak bugün İstanbul semalarında uçuş yaptı. Rus savaş uçağının Teknofest öncesi antrenman uçuşu yaptığı öğrenildi.

Su-35 istanbul semalarında

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:00 Kaynak: DHA
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