Son Dakika Haberleri: SU-35 TEKNOFEST'te nefes kesti
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SU-35 TEKNOFEST'te nefes kesti

1 saat önce

Rus savaş uçağı SU-35'in Atatürk Havalimanı'nda açılışı yapılan TEKNOFEST'teki uçuşu nefes kesti.

SU-35 TEKNOFEST'te nefes kesti, System.String[]

Rus savaş uçağı SU-35'in Atatürk Havalimanı'nda açılışı yapılan TEKNOFEST'teki uçuşu nefes kesti.


Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapılarını ziyaretçilerine açtı. Açılışın ardından önce Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Ardından ise TEKNOFEST'te sergilenmek üzere gönderilen SU-35 savaş uçağı havalandı. Rus savaş uçağı SU-35'in Atatürk Havalimanı semalarındaki şovu adeta nefes kesti. Binlerce kişi, SU-35 savaş uçağının havadaki hareketlerini büyük bir merakla izledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmiş, Putin Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt vererek, Rusya'nın yeni nesil savaş uçağı SU-35'i İstanbul'a göndermişti. - İSTANBUL

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:01 Kaynak: İHA
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