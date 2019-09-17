Son Dakika Haberleri: SU-35 TEKNOFEST'te nefes kesti
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SU-35 TEKNOFEST'te nefes kesti

1 saat önce

35 TEKNOFEST'te nefes kestiİSTANBUL - Rus savaş uçağı SU-35'in Atatürk Havalimanı'nda açılışı yapılan TEKNOFEST Festivali'ndeki uçuşu nefes kesti.

SU-35 TEKNOFEST'te nefes kesti

İSTANBUL - Rus savaş uçağı SU-35'in Atatürk Havalimanı'nda açılışı yapılan TEKNOFEST Festivali'ndeki uçuşu nefes kesti.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapılarını ziyaretçilerine açtı. Açılışın ardından önce Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Ardından ise TEKNOFEST'te sergilenmek üzere gönderilen Rusya SU-35 savaş uçağı havalandı. Rus savaş uçağı SU-35'in Atatürk Havalimanı semalarındaki şovu adeta nefes kesti. Binlerce kişi SU-35 savaş uçağının havadaki hareketlerini büyük bir merakla izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul'da düzenlenecek TeknoFest'e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmiş, Putin Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt vererek, Rusya'nın yeni nesil savaş uçağı SU-35'i İstanbul'a göndermişti.

SU-35 TEKNOFEST'te nefes kesti

İstanbul Atatürk Havalimanı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:56 Kaynak: İHA
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