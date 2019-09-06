Son Dakika Haberleri: Su alan fiber teknedeki düzensiz göçmenler kurtarıldı
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Su alan fiber teknedeki düzensiz göçmenler kurtarıldı

20 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su alan fiber teknedeki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Su alan fiber teknedeki düzensiz göçmenler kurtarıldı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su alan fiber teknedeki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akyarlar açıklarında içerisinde bir grup göçmenin bulunduğu tekneden yardım çağrısı yapılması üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, su almaya başlayan fiber teknedeki Suriye uyruklu 3 düzensiz göçmeni kurtardı. Bota alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:44 Kaynak: AA
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