Su alan teknede 7 kişi mahsur kaldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir teknenin su alması sonucu 7 kişi, karadan ulaşım olmayan koyda mahsur kaldı. Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarılan gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Harekat Merkezi ekipleri, Değirmenağzı önlerinde bir teknenin su aldığı, teknedeki 7 kişinin karadan ulaşım olmayan bir koyda mahsur kaldığı ve yardım taleplerinin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Özel teknenin yarı batık vaziyette olduğu ve çevresinde mahsur kalan 7 kişinin bulunduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi. Mahsur kalan 7 kişi kurtarılarak, Kontrol Bot-207'e alınıp, Zonguldak Limanı Sahil Güvenlik Rıhtımına getirildi. Kurtarılan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK