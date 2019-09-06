Su alan teknede korkulu anlar yaşayan kaçak göçmenler kurtarıldı

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Rus yetkili açıkladı: Ankara ve Moskova arasında Su-35 ve Su-57 görüşmeleri başladı

Elektrik dağıtım şirketi, borcu olan belediyenin elektriğini kesti, belediye de şirketin 'ruhsatsız' binasını mühürledi

Yerli ve yabancı turistler Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldu!