Su alan teknenin imdadına Kıyı Emniyeti yetişti - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre Bodrum'un Orak adası önlerinde seyreden 12 metre boyundaki yelkenli tekne, su alarak sürüklenmeye başladı. İçerisinde 4 kişi bulunan tekneden yardım istenmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 botu bölgeye sevk edildi. İçerisindeki su ekipler tarafından boşaltılan tekne, KIYEM-6 botuna yedeklenerek tersaneye getirildi. - MUĞLA

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde su alıp sürüklenen teknedeki 4 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

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