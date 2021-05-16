Su Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Su Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Su Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Su Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

16.05.2021 15:30
Su Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Su Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Ürtikerin nedeni tam olarak bilinmemektedir ama araştırmalar devam etmektedir.

Ürtikerin nedeni tam olarak bilinmemektedir ama araştırmalar devam etmektedir. Su alerjisinin pek çok nedeni vardır.

Su Alerjisi Nedir?

Akuajenik ürtiker veya su alerjisi olarak bilinen bu rahatsızlık, suya dokunma sonrası oluşur. Suyun etkisiyle kızarıklık oluşması durumudur. Su alerjisini tetikleyen pek çok faktör olabilmektedir. Gözyaşları, kar suyu, yağmur veya terleme nedeniyle kişiler su alerjisi yaşayabilir. Su alerjisine neden olan faktörler sınırlıdır ve su alerjisinin görülme oranı da sınırlıdır.

Çeşmeden akan veya hazır satılan su kişilerin kabusu olabilir. Kişilerin sudan uzak kalması pek mümkün olamayacağı için hastalık sorun oluşturur. Herhangi bir su vücuda temas ettiği anda vücut tepki verir. Hastalığın teşhisi ise oldukça zordur. Uzman kişilerin yapacağı tetkikler sonrası hastalık anlaşılabilir.

Su Alerjisi Neden Olur?

Su alerjisi kesin nedenleri hala çözülememiştir. Ama yapılan çalışmalar sudan ziyade suyun içindeki klor maddesinden olabileceği yönündedir. Alerjik reaksiyon söz konusu olduğunda bağışıklık sistemi reaksiyon vermektedir. Bağışıklık sistemi mücadele için histaminleri salar ve histaminler vücudun etki alanına göre belirtileri tetikler. Su alerjisi genç kızlarda sıkça görülmektedir. Bu sorun kişilerin günlük yaşamını da olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Terleme ile oluşan problemler özellikle ergenlik çağındaki gençleri rahatsız etmektedir.

Su Alerjisi Nasıl Geçer?

Su alerjisinin tedavisinde önce teşhis konulması gerekmektedir. Akujenik ürtiker veya su alerjisinin kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Fakat ortaya çıkan belirtileri azaltmak mümkün olabilir. Kişinin yaşam kalitesini arttırarak, yaşadığı sıkıntılar en aza indirilebilir. Bazı belirtiler ilaçlar yardımıyla azaltılır. Ayrıca kişiler temizlik yaparken eldiven kullanabilirler. Böylece su ile direk temas kesilir.

Duş aldıktan sonra hafif bir nemlendirici ile cildi rahatlatabilirler. Soğuk havalarda eldiven takarak dışarı çıkabilirler. Bazı noktalarda kişiler kendilerini koruyarak hastalığın önüne geçebilirler. Hastalık yaşama aşamasında ise doktora başvurmak gerekmektedir. Doktorlar teşhis için fiziki muayene yapmaktadırlar.

Doktorlar tıbbi olarak geçmişi araştırır. Aynı zamanda su testi denilen bir test ile teşhis söz konusudur. Doktor vücuda 35 derecede su ile kompres yapar. Hastanın tepkileri işlemden 15 dakika sonra başlayacaktır. Daha sonra vücudun tepkileri ve kaşıntı durumu gözlemlenir. Buna bağlı olarak teşhis ve kullanılacak ilaçlar belirlenir.

Su Alerjisi Belirtileri

Su alerjisinin ilk belirtileri cilt yüzeyinde oluşmaktadır. Kızarıklık ortaya çıkar ve bu kızarıklık kollar ve göğüs kısmında yoğun olarak gözlemlenir. Ayrıca boyun kısmında da kızarıklık gözlemlenir. Su alerjisi bu bölgelerde yoğun olarak görülmekle birlikte vücudun her yerinde görülebilir. Suyla temas eden kişiler kısa bir süre sonra tepki verebilirler. Görülen belirtilerden bazıları ise şunlardır;

Cilt yüzeyinde kızarıklık

Ciltte yanma hissi

Bazı lezyonlar

Cilt yüzeyinde iltihap

Ağız ve çevresinden kızarıklık

Yutma sorunları

Nefes alma problemleri

Su Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Su alerjisinin tedavisi bulunmamaktadır. Hastayı rahatlatacak bazı ilaçların kullanımı söz konusudur. Bu ilaçlar alerji tedavisinde kullanılan bazı ilaçlardır. Hastaların öncelikle alerjiye neden olabilecek durumlardan uzak kalması tavsiye edilir. Su ile temas edildikten hemen sonra vücutta tepkiler ortaya çıkmaktadır.

Bazı rahatlatıcı kremler ile hastanın sorunları azaltılabilir. Bazı hastalar bu süreci daha ağır geçirebilirler. Vücutta aşırı kızarıklık yanında bazı farklı tepkiler görülebilir. Nefes darlığı, boğazda tıkanma veya gözlerde şişkinlik görülebilir. Bu durumda acil müdahale gerekmektedir. Kişilerin acil durumlar için uygulamak amacıyla adrenalin enjektörleri bulundurması gerekir. Şiddetli vakalarda penepin adrenalin kullanımı gerekir.

Su Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Su Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

112, kar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Su Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Su Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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