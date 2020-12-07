Su Altı Arama Kurtarma Ekibi Eğitim Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

Su Altı Arama Kurtarma Ekibi Eğitim Çalışmalarına Başladı

07.12.2020 08:59
Su Altı Arama Kurtarma Ekibi Eğitim Çalışmalarına Başladı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Su Altı Arama Kurtarma ekibi eğitim çalışmalarına başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Su Altı Arama Kurtarma ekibi eğitim çalışmalarına başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde gönüllü 9 kişiden oluşan Su Altı Arama Kurtarma ekibi eğitim faaliyetlerine başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, Mesut Bozkurt ve Ekibi Tarafından Yürütülen Eğitim Çalışmalarına Devam ediyor. Bizlere bu imkanı sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışma ekibine minnettarız" dedi. - KAYSERİ

Su Altı Arama Kurtarma Ekibi Eğitim Çalışmalarına Başladı
Su Altı Arama Kurtarma Ekibi Eğitim Çalışmalarına Başladı
Su Altı Arama Kurtarma Ekibi Eğitim Çalışmalarına Başladı
Su Altı Arama Kurtarma Ekibi Eğitim Çalışmalarına Başladı
Su Altı Arama Kurtarma Ekibi Eğitim Çalışmalarına Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma ekibi, İtfaiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Su Altı Arama Kurtarma Ekibi Eğitim Çalışmalarına Başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kendine "Mesih" diyen Hasan Mezarcı'dan öldüğü yönündeki iddialara yanıt: Mesihler ölmez AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı Türk gazeteci, Amerika'daki korona kısıtlamalarına karşı yapılan gösteride saldırıya uğradı Bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdi Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı DSÖ'den Türkiye'deki koronavirüs durumunun değerlendirildiği röportaja ilişkin açıklama: Yanlış yorumlandı Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı
Kendisini 9 yerinden bıçaklayıp pompalıyla vuran eşini affeden kadın: Çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi Kendisini 9 yerinden bıçaklayıp pompalıyla vuran eşini affeden kadın: Çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi         
08:51
Şehirler arası yolculuk pahalıya patladı: Kısıtlamada yakalanan gruba 40 bin lira ceza Şehirler arası yolculuk pahalıya patladı: Kısıtlamada yakalanan gruba 40 bin lira ceza         
08:06
Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'dan küstah sözler: Türkiye karşıtı cephe oluşturacağız Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'dan küstah sözler: Türkiye karşıtı cephe oluşturacağız         
07:33
Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı         
04:05
Genco Özak, Genco Özak, "Kulkan Erdenet" karakteriyle Çukur dizisine dahil oluyor         
23:48
Emre Belözoğlu'ndan hakem isyanı: Herkes bunu bilsin, mevcut durumdan çok rahatsızız Emre Belözoğlu'ndan hakem isyanı: Herkes bunu bilsin, mevcut durumdan çok rahatsızız         
22:36
Denizli maçına damga vuran Altay'dan hakem Ali Palabıyık'a: Kırmızı kart verdin, yetmiyor mu? Denizli maçına damga vuran Altay'dan hakem Ali Palabıyık'a: Kırmızı kart verdin, yetmiyor mu?         
21:30
Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor         
20:14
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz         
18:27
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı?         
16:40
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne! Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne!         
15:36
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 09:03:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Su Altı Arama Kurtarma Ekibi Eğitim Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei