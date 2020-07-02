Su altı arama kurtarma polisleri Melek'i her yerde arıyor - Son Dakika

Su altı arama kurtarma polisleri Melek'i her yerde arıyor

Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Erciş ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Melek'i bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Erciş ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Melek'i bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

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Erciş ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden 8 çocuklu Memiş ailesinin 2 yaşındaki kızı Melek Memiş için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğünden Su Altı Arama Kurtarma ekibi, evin önünden geçen derede adım adım minik Melek'i bulmak için çalışıyor. AFAD ekiplerinin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar bir sonuca ulaşılamadı.

(Yılmaz Sönmez/İHA)

Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Su altı arama kurtarma polisleri Melek'i her yerde arıyor - Son Dakika

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